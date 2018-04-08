Российские депутаты обсудят с иранскими коллегами сирийское урегулирование

США, Францией, Германией и "Предстоит обсудить проблемы сирийского урегулирования и формирования новой архитектуры безопасности в Центральной и Южной Евразии, а также вопросы экономического сотрудничества России и Ирана. Отдельно рассмотрим аспекты взаимодействия Москвы и Тегерана в сфере ядерной энергетики, а также перспективы СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий, подписанный Ираном, Россией, Китаем Великобританией ) в случае выхода Вашингтона из иранской «ядерной сделки», — сказал Слуцкий журналистам.

По его словам, стороны также будут обсуждать механизмы создания межпарламентской комиссии высокого уровня между Россией и Ираном, регламент которой планируется подписать в рамках визита парламентской делегации РФ во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в Тегеран 8-9 апреля.

Слуцкий напомнил, что совместное заседание внешнеполитических комитетов Госдумы и Меджлиса станет уже вторым за историю российско-иранского межпарламентского сотрудничества.

"В первый раз парламентарии проводили подобное заседание на полях международной антинаркотической конференции в Москве в декабре прошлого года. Тогда общую иранскую делегацию на форуме возглавлял спикер Исламского совета Али Лариджани", — отметил глава думского комитета.