Российские депутаты обсудят с иранскими коллегами сирийское урегулирование 

ТЕГЕРАН, 8 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам и комиссия Собрания исламского совета Ирана по национальной безопасности и внешней политике в воскресенье проведут совместное заседание в Тегеране, стороны обсудят вопросы урегулирования ситуации в Сирии, сотрудничества Москвы и Тегерана в сфере ядерной энергетики, сообщил журналистам глава думского комитета Леонид Слуцкий.
"Предстоит обсудить проблемы сирийского урегулирования и формирования новой архитектуры безопасности в Центральной и Южной Евразии, а также вопросы экономического сотрудничества России и Ирана. Отдельно рассмотрим аспекты взаимодействия Москвы и Тегерана в сфере ядерной энергетики, а также перспективы СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий, подписанный Ираном, Россией, Китаем, США, Францией, Германией и Великобританией) в случае выхода Вашингтона из иранской «ядерной сделки», — сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, стороны также будут обсуждать механизмы создания межпарламентской комиссии высокого уровня между Россией и Ираном, регламент которой планируется подписать в рамках визита парламентской делегации РФ во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в Тегеран 8-9 апреля.
Слуцкий напомнил, что совместное заседание внешнеполитических комитетов Госдумы и Меджлиса станет уже вторым за историю российско-иранского межпарламентского сотрудничества.
"В первый раз парламентарии проводили подобное заседание на полях международной антинаркотической конференции в Москве в декабре прошлого года. Тогда общую иранскую делегацию на форуме возглавлял спикер Исламского совета Али Лариджани", — отметил глава думского комитета.