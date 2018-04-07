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Центр примирения: более 1,5 тыс. сирийцев вернулись за сутки в свои дома
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Центр примирения: более 1,5 тыс. сирийцев вернулись за сутки в свои дома 

ТАСС 1 час назад
ХМЕЙМИМ /Сирия/, 7 апреля. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. беженцев в Сирии вернулись за минувшие сутки в свои дома. Об этом сообщил в субботу начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.
"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хама вернулись 622 человека, в провинции Хомс — 169 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 359 человек. Благодаря усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации Идлиб, мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор из населенного пункта Телль-Султан в Абу-Духур вернулось 517 человек с личным имуществом", — говорится в сообщении.
За сутки российские военные врачи оказали медицинскую помощь 75 сирийцам, в том числе 15 детям. Жителям населенного пункта Мазлум провинции Дейр-эз-Зор была доставлена питьевая вода.
В Центре примирения отметили, что наиболее сложная обстановка складывается в городе Дума в Восточной Гуте, который удерживается незаконным вооруженным формированием "Джейш аль-Ислам".
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