Какую роль сыграли женщины в истории «Исламского государства»

В середине апреля в Ираке начнётся судебное разбирательство в отношении россиянок, обвинённых в поддержке «Исламского государства»*. Политологи воздерживаются от прогнозов по поводу его исхода. Ранее многих узниц, подозреваемых в связях с террористами, иракские власти уже приговорили либо к пожизненному заключению, либо к смертной казни. Эксперты оценивают подобные решения суда неоднозначно. По их мнению, каждый случай требует индивидуального подхода, ведь среди арестованных есть как жертвы обстоятельств, так и идейные сторонницы джихада. Какую поддержку ИГ оказывал слабый пол, выяснял RT.

В Ираке продолжаются судебные процессы над жёнами и вдовами боевиков «Исламского государства»: под следствием находятся как гражданки республики, так и иностранки. По оценкам Human Rights Watch , после разгрома террористического халифата в иракских тюрьмах оказались около 1,4 тыс. женщин с детьми, среди которых есть и россиянки.

По информации МИД РФ, среди иракских узников — 22 женщины и 49 детей из России . Об этом в начале марта сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова . В первых числах апреля с задержанными в Ираке женщинами встретился российский консул, а 5 апреля член Федерального собрания Зияд Сабсаби сообщил прессе, что начало судебного разбирательства назначено на 17 апреля.

Гражданам ряда других стран иракские суды уже вынесли приговоры. В частности, 19 февраля Центральный уголовный суд Багдада назначил высшую меру наказания 48-летней гражданке Турции за связи с ИГ. Аналогичный приговор был вынесен в отношении ещё 16 женщин из Турции: по версии следствия, они оказывали материальную и организационную поддержку террористам. Кроме того, многих жён и вдов боевиков в Ираке приговаривают к длительным тюремным срокам, вплоть до пожизненного заключения.

При этом иракские власти крайне неохотно делятся информацией о положении заключённых с правительствами стран, гражданами которых они являются. Например, в начале марта МИД Киргизии направил Багдаду ноту с просьбой прояснить информацию о судьбе гражданок этого государства, оказавшихся в иракских тюрьмах.

Также в местах заключения Ирака находятся обладательницы паспортов ЕС , выехавшие на Ближний Восток, чтобы присоединиться к «Исламскому государству». Например, в начале этого года иракский суд приговорил к смертной казни гражданку ФРГ марокканского происхождения.

«Власти Ирака считают, что должны осудить этих женщин в соответствии со своим законодательством, и, судя по всему, не собираются их экстрадировать, — пояснил в интервью RT член Общественной палаты РФ , президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров . — Но это не окончательное решение, ведь оно будет ещё опротестовано адвокатами самих подсудимых, а также будут продолжаться переговоры на международном уровне».

«Подвержены обработке»

Многие из задержанных женщин, обвиняемых в сотрудничестве с «Исламским государством», просят о снисхождении, заявляя, что приехали в халифат исключительно по настоянию своих мужей. Хотя по нормам шариата подчинение жены воле супруга распространяется только на те действия, которые предписаны или одобряются религией (духовные лидеры всех ветвей ислама признали «Исламское государство» преступным явлением), однако это не всегда соблюдается на практике. Как считает Гончаров, некоторые женщины действительно могли оказаться в ИГ против своей воли, по приказу мужей.

«В некоторых регионах муж на самом деле может принудить свою жену к каким-то поступкам. Если говорить о России, то у нас действительно были случаи, когда девушки выходили на Кавказе замуж и вместе с мужьями выезжали в Сирию , — отметил Гончаров. — После того, как их мужья гибли в боях, эти женщины переходили из рук в руки как боевые подруги. Были также и другие ситуации, когда образованные девушки сами знакомились в интернете с боевиками, чтобы выехать к ним на Ближний Восток».

Поэтому каждый случай суд должен рассматривать в индивидуальном порядке с учётом всех обстоятельств, считает эксперт.

Однако очень многие женщины приняли решение об отъезде в халифат самостоятельно, под влиянием пропаганды ИГ.

«К сожалению, женщины подвержены идеологической обработке со стороны исламских фундаменталистов даже в большей степени, чем мужчины, — пояснил в интервью RT директор центра изучения региональных угроз ( Узбекистан ), эксперт по вопросам безопасности Виктор Михайлов . — Есть совершенно ужасные примеры: в Ташкенте жила женщина с высшим образованием, мать троих сыновей. В итоге она сама склонила своих сыновей вступить в « Хизб ут-Тахрир »**, сделала из них боевиков. Двоих увезла к Басаеву, потом один сын уехал в Афганистан , став одним из лидеров местных террористов. Своего младшего сына она тоже отправила воевать в Афганистан. И это не единственная подобная история».

Согласно представлениям исламистов, женщина также может участвовать в джихаде, хотя речь, конечно, идёт не о боевых действиях, а об оказании медицинской и иной помощи бойцам. Также в ИГ процветал так называемый «джихад ан-никах» — по сути, сексуальная эксплуатация женщин, представляемая как «богоугодное дело».

Звон мечей

Впрочем, есть в рядах ИГ и те женщины, которые взяли в руки оружие по своей воле, а также участвовали в расправах над мирным населением. Например, широкую известность в качестве боевика получила британская подданная Салли Джонс по прозвищу Белая Вдова. Вместе с мужем-хакером и сыном она уехала в Сирию, чтобы примкнуть к «Исламскому государству», там Джонс приняла имя Ум Хусейн Британийя. После того, как её супруг был ликвидирован в 2015 году ударом беспилотника, за Салли Джонс закрепилось прозвище Белая Вдова. Женщина не стала искать себе нового спутника жизни, вместо этого она возглавила секретное крыло ИГ, занимающееся военной подготовкой женщин-джихадистов. Она была среди самых разыскиваемых террористов мира. Белая Вдова развернула также бурную пропагандистскую деятельность, вербуя в ИГ жительниц стран Запада через социальные сети. Предположительно, она была убита ударом дрона в октябре 2017 года.

Интересен также пример 16-летней гражданки ФРГ Линды Венцель, которую коалиционные силы задержали в июле 2017 года в Мосуле. Девушка не стала отрицать, что уехала в Ирак добровольно, чтобы стать снайпером ИГ.

Если бы девушку экстрадировали на родину, ей удалось бы сохранить жизнь, хотя и пришлось бы провести долгие годы в тюрьме.

Однако, согласно иракским законам, ей может грозить смертная казнь. Как заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади , судьбу Венцель решит суд. Багдад не удовлетворил просьбу германской стороны экстрадировать Венцель на родину.

«В законодательствах некоторых стран прописано, что подростки несут ответственность за свои действия, особенно если речь идёт об убийствах невинных людей», — заявил иракский политик.

По словам Михайлова, исламский фундаментализм не подразумевает участия женщин в боях, однако из-за больших военных потерь командиры ИГ будут всё чаще прибегать к женской помощи.

«Порой женщины сами начинают уговаривать полевых командиров дать им в руки оружие. В некоторых лагерях подготовки боевиков обучение проходят и женщины, но пока это скорее исключение из правил», — пояснил эксперт.

В начале 2018 года «Исламское государство» опубликовало пропагандистский видеоролик, где женщины, облачённые в чёрное, сражаются рядом с боевиками ИГ против Сирийских демократических сил в районе Дейр эз-Зора. А в марте стало известно о подготовке боевиками ИГ военизированных женских отрядов в афганской провинции Джаузджан. Об этом рассказал журналистам начальник местной полиции Дарзаб Аманулла.

«Они обучают две группы по 60 женщин. По нашим данным, их военной подготовкой занимаются 20 иностранных инструкторов, которые несколько дней назад прибыли в Дарзаб из восточной провинции Нангархар. Тренировки проводятся дважды в неделю», — цитирует слова полицейского издание «Фергана».

Как уточнили в местных силовых структурах, среди прибывших в провинцию инструкторов ИГ также есть примерно два десятка женщин.

При этом эксперты отмечают, что всё же гораздо большую роль женщины сыграли в борьбе с терроризмом: например, множество представительниц слабого пола сражаются в отрядах курдской самообороны как в Сирии, так и в иракских пешмерга. Ополченцы из числа мужчин признаются, что «львицы» (так называют девушек-добровольцев в Сирии) ничем не уступают им, а порой даже превосходят.

«Огромная инфраструктура»

Когда «Исламское государство» не утратило ещё своего могущества в регионе и владело обширными территориями, женщины выполняли в халифате работы разного рода. Например, в Ракке женские формирования следили за тем, чтобы местные жительницы соблюдали правила халифата. Речь идёт о бригаде «Аль-Ханса» (получила название в честь знаменитой арабской поэтессы VI-VII веков, ранее в её честь был назван специализированный женский журнал, выпускавшийся «Аль-Каидой» ***).

Это подразделение было изначально сформировано для проверки женщин на блокпостах, а впоследствии превратилось в полноценную полицию, действовавшую в Ракке до взятия города американскими и курдскими силами в конце 2017 года. По жестокости участницы «Аль-Хансы» вполне могли составить конкуренцию мужчинам-такфиристам. Например, в декабре 2015 года СМИ стало известно о расправе участниц «Аль-Хансы» над жительницей Ракки за то, что она пыталась покормить своего ребёнка грудью вне дома. Террористки забили её до смерти, а ребёнка забрали с собой. По мнению экспертов, такая бригада была необходима ИГ не только с сугубо практической, но и с пропагандисткой точки зрения. Вербовщики ИГ, среди которых было немало женщин, приводили «Аль-Хансу» в пример как доказательство «свободы», которой якобы пользуются женщины в халифате.

Впрочем, назвать опыт «Исламского государства» по привлечению женщин к террористической деятельности новаторским нельзя: ранее похожими методами вербовки пользовалась, к примеру, «Аль-Каида». Она также насаждала мысль, что джихад — дело не только мужчин, но и женщин. В качестве примера можно привести редактора электронного журнала «Аль-Ханса» по имени Умм Усама — девушку впоследствии арестовали власти Саудовской Аравии . Будучи опытным разработчиком интернет-сайтов, в «Аль-Каиде» она отвечала за пропаганду террористических идей среди женщин.

По словам Михайлова, женщины — жертвы ИГ делятся на несколько типов. Одни искренне верят в идеи агрессивного джихада и считают своим долгом попасть в зону конфликта, чтобы оказывать посильную поддержку боевикам — в редких случаях с оружием в руках на поле боя, но чаще всего речь идёт о бытовом, финансовом и инфраструктурном обеспечении.

Например, организационную помощь ИГ оказывала сестра бывшего лидера ИГ Абу Умара аль-Багдади, погибшего в 2010 году. Центральный уголовный суд Ирака пришёл к выводу, что женщина занималась в халифате логистикой, а также распределением финансирования. 8 марта 2018 года ей был вынесен смертный приговор.

«Исламское государство» существовало не только в виде войск, но и как огромная сервисная инфраструктура, где женщины занимали весьма значимое место», — подчеркнул Михайлов.

Были также те, кого удерживали в ИГ обманом. Не секрет, что в период подъёма халифата его адепты получали достаточно высокие доходы, что, конечно, привлекало авантюристов обоих полов. Многие из тех, кто погнался за деньгами, оказывался потом в настоящей ловушке — особенно это касается женщин. Их выдавали замуж за боевиков, а в том случае, если их мужья гибли, их просто передавали следующим террористам, превращая в рабынь, пояснил Михайлов.

При этом порабощению в ИГ подвергаются не только женщины, но и мужчины — у всех по прибытии отбирали паспорта, делая «гражданами халифата» и лишая связи с окружающими миром.

«Всех новых участников в ИГ подвергают жёсткому давлению, из-за чего люди становятся ещё большими радикалами, просто из чувства самосохранения. Это относится и к женщинам, и к мужчинам, хотя женщины ещё более бесправны», — подвёл итог Михайлов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.