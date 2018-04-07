Эрдоган осудил Францию за пособничество террористам 

Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Францию ожидают серьезные проблемы в случае, если она не прекратит оказывать поддержку террористам.
Такое заявление сделал президент Турции в субботу, узнав о встрече президента Франции Эммануэля Макрона с делегацией курдских «Сирийских демократических сил» (организация считается террористической в Турции), пишет «ФАН».
«Франция, если ты осуществляешь пособничество терроризму, поддерживаешь его и даже принимаешь террористов в Елисейском дворце, после этого ты не спасешься от этой беды. Посмотрите на Германию, видите, что там творят террористы? Во Франции будет то же самое», — подчеркнул Эрдоган.
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