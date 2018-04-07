СМИ: Анкара обсуждает с Москвой покупку противотанковых ракетных комплексов «Корнет»

ТАСС , 7 апреля. Турция ведет переговоры с Россией по поводу возможной закупки у Москвы противотанковых ракетных комплексов «Корнет». Об этом в субботу сообщила газета Yeni Safak.

Издание отмечает, что речь также идет о возможности технического обслуживания ПТРК «Корнет», которые уже находятся на вооружении турецких ВС.

Помимо этого, Анкара планирует закупить у Москвы снаряжение для пехоты и транспортные средства. Обсуждается сторонами и потенциальное сотрудничество в сфере усовершенствования брони турецких танков.