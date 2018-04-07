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СМИ: Анкара обсуждает с Москвой покупку противотанковых ракетных комплексов «Корнет»
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СМИ: Анкара обсуждает с Москвой покупку противотанковых ракетных комплексов «Корнет» 

ТАСС 50 минут назад
ТАСС, 7 апреля. Турция ведет переговоры с Россией по поводу возможной закупки у Москвы противотанковых ракетных комплексов «Корнет». Об этом в субботу сообщила газета Yeni Safak.
Издание отмечает, что речь также идет о возможности технического обслуживания ПТРК «Корнет», которые уже находятся на вооружении турецких ВС.
Помимо этого, Анкара планирует закупить у Москвы снаряжение для пехоты и транспортные средства. Обсуждается сторонами и потенциальное сотрудничество в сфере усовершенствования брони турецких танков.
Во вторник президент России Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, что РФ приняла решение ускорить поставки в Турцию зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
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