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Блогеры показали сеть подземных тоннелей в Восточной Гуте
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Блогеры показали сеть подземных тоннелей в Восточной Гуте 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
В Сети опубликовали видеозапись огромной сети подземных ходов в районах Кафр Батна и Джобар в пригороде Дамаска Восточная Гута.
Как отмечает Telegram-канал Directorate 4, подземные ходы не только связывали различные районы Восточной Гуты между собой, но и служили укрытием от авиации сирийских правительственных войск.
Под землей располагались командные пункты, полевые госпитали, склады с оружием и продовольствием, сообщают блогеры.
Отмечается, что после ухода оттуда боевиков правительственные силы обследовали лишь малую часть подземных сооружений. Боевики забрали с собой все ценное, либо уничтожили то, что унести не смогли, но время от времени попадается и вооружение — патроны и мины, в том числе кустарного производства.
«Выражаем огромную благодарность корреспонденту Генриху Бадоеву за предоставленные видеоматериалы», — написали авторы канала.
Ранее в субботу стало известно, что новые главари захватили власть в террористической группировке «Джейш аль-Ислам», боевики перешли в атаку против правительственных войск.
Напомним, 30 марта начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России, генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что лидеры террористических группировок согласились вывести боевиков с семьями из Думы в Восточной Гуте.
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