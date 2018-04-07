В Кыргызстане задержан иностранец, вербовавший рекрутов в Сирию

Бишкек , 7 апреля / Синьхуа / — В Кыргызстане задержан иностранец, вербовавший рекрутов в Сирию . Об этом в субботу сообщила пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности /ГКНБ/ страны.

Как отмечается, 5 апреля спецслужбами в рамках продолжающихся контртеррористических мероприятий по выявлению и пресечению каналов переброски рекрутов международных террористических организаций в сирийско-иракскую зону вооруженного конфликта задержан 38-летний гражданин одной из стран СНГ.

По данным ГКНБ, задержанный, находясь нелегально на территории Кыргызстана, занимался организацией каналов переброски рекрутов в зону боевых действий в Сирии, а также распространял идеи запрещенных религиозных течений.

"В настоящее время спецслужбами продолжает проводиться дальнейший комплекс оперативных мероприятий по пресечению каналов переправки рекрутов и нейтрализации террористических угроз, исходящих от радикальных элементов из числа иностранных граждан, прибывающих на территорию Кыргызстана", — говорится в сообщении. —0—