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В Кыргызстане задержан иностранец, вербовавший рекрутов в Сирию
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В Кыргызстане задержан иностранец, вербовавший рекрутов в Сирию 

ИА Синьхуа 1 час назад
Бишкек, 7 апреля /Синьхуа/ — В Кыргызстане задержан иностранец, вербовавший рекрутов в Сирию. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности /ГКНБ/ страны.
Как отмечается, 5 апреля спецслужбами в рамках продолжающихся контртеррористических мероприятий по выявлению и пресечению каналов переброски рекрутов международных террористических организаций в сирийско-иракскую зону вооруженного конфликта задержан 38-летний гражданин одной из стран СНГ.
По данным ГКНБ, задержанный, находясь нелегально на территории Кыргызстана, занимался организацией каналов переброски рекрутов в зону боевых действий в Сирии, а также распространял идеи запрещенных религиозных течений.
"В настоящее время спецслужбами продолжает проводиться дальнейший комплекс оперативных мероприятий по пресечению каналов переправки рекрутов и нейтрализации террористических угроз, исходящих от радикальных элементов из числа иностранных граждан, прибывающих на территорию Кыргызстана", — говорится в сообщении. —0—
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