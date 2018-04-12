Володин: международная конференция по борьбе с террором может пройти в Иране в конце года

"Мы рассматриваем возможность в конце текущего года собраться в Тегеране , продолжая тему предыдущей конференции в Исламабаде [по региональному сотрудничеству в борьбе с терроризмом], и обсудить вопросы, связанные с терроризмом, с безопасностью, с нераспространением наркотиков, с вашим участием, с участием Пакистана , Ирана, Ирака Ливии , Китая и Сирии ", — сказал Володин.

Володин принял приглашение Ибрагими посетить Афганистан для того, чтобы более детально обсудить вопросы борьбы с терроризмом и нераспространения наркотиков.

"Мы принимаем ваше приглашение для того, чтобы эти вопросы [борьбы с терроризмом] обсудить более подробно", — сказал Володин в четверг на встрече с Ибрагими в рамках мероприятий совета Парламентской ассамблеи Организация договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).