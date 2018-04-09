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Володин и иранский коллега подписали регламент межпарламентской комиссии
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Володин и иранский коллега подписали регламент межпарламентской комиссии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТЕГЕРАН, 9 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и его иранский коллега Али Лариджани в понедельник в Тегеране подписали регламент комиссии по сотрудничеству между Госдумой и парламентом Ирана, передает корреспондент РИА Новости.
Сопредседателями комиссии станут Володин и Лариджани.
Согласно тексту документа, комиссия работает для расширения сотрудничества между РФ и Ираном в различных областях, содействия выполнению международных договоров, заключенных между Россией и Ираном, координации межпарламентской деятельности в рамках международных организаций и конференций.
В документе также отмечается, что комиссия проводит заседания раз в год поочередно на территории России и Ирана.
Как следует из регламента, работа комиссии может быть прекращена по инициативе одного из сопредседателей путем письменного уведомления другому сопредседателю не позднее, чем за полгода до очередного заседания комиссии.
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