Володин и иранский коллега подписали регламент межпарламентской комиссии

Сопредседателями комиссии станут Володин и Лариджани.

Согласно тексту документа, комиссия работает для расширения сотрудничества между РФ и Ираном в различных областях, содействия выполнению международных договоров, заключенных между Россией и Ираном, координации межпарламентской деятельности в рамках международных организаций и конференций.

В документе также отмечается, что комиссия проводит заседания раз в год поочередно на территории России и Ирана.

Как следует из регламента, работа комиссии может быть прекращена по инициативе одного из сопредседателей путем письменного уведомления другому сопредседателю не позднее, чем за полгода до очередного заседания комиссии.