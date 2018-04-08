Ещё
Внешнеполитические комитеты парламентов РФ и Ирана обсудят ситуацию в Сирии и судьбу СВПД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Внешнеполитические комитеты парламентов РФ и Ирана обсудят ситуацию в Сирии и судьбу СВПД 

ТАСС 1 час назад
Фото: ИА Regnum
ТЕГЕРАН, 8 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам и комиссия Собрания исламского совета (Меджлиса) Ирана по национальной безопасности и внешней политике проведут в воскресенье совместное заседание в Тегеране. Оно пройдет в преддверии визита российской парламентской делегации во главе со спикером нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным.
Как сообщил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в рамках заседания предстоит обсудить проблемы сирийского урегулирования и формирования новой архитектуры безопасности в Центральной и Южной Евразии, а также вопросы экономического сотрудничества России и Ирана.
"Отдельно рассмотрим аспекты взаимодействия Москвы и Тегерана в сфере ядерной энергетики, а также перспективы СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий, подписанный Ираном, Россией, Китаем, США, Францией, Германией и Великобританией] в случае выхода Вашингтона из иранской ядерной сделки", — добавил глава комитета. Кроме того, по словам Слуцкого, предстоит также обсудить механизмы создания межпарламентской комиссии высокого уровня между Россией и Ираном. Ее регламент планируется подписать в рамках визита Володина в Тегеран 8-9 апреля, напомнил он.
Совместное заседание внешнеполитических комитетов Госдумы и Меджлиса станет уже вторым за историю российско-иранского межпарламентского сотрудничества. В первый раз парламентарии проводили подобное заседание на полях международной антинаркотической конференции в Москве в декабре прошлого года. Тогда общую иранскую делегацию на форуме возглавлял спикер Меджлиса Али Лариджани.
ТАСС: последние новости
Замглавы ФСБ: на север Афганистана из Сирии переместились 8 тыс. боевиков Володин в ходе визита в Иран обсудит сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом Лавров и Ван И договорились продвигать дорожную карту по корейскому урегулированию
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Атака в Мюнстере потрясла Меркель230
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй388
Калоев обвинил Нагиева во вранье91
Небензя прокомментировал новые факты в деле Скрипаля54
Россия раскритиковала ноту МИД Британии61
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение