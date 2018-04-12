Конференция по борьбе с терроризмом может пройти в конце года в Тегеране

Вячеслав Володин. С. - ПЕТЕРБУРГ , 12 апр — РИА Новости . Международная конференция по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия по противодействию ему может пройти в конце года в Тегеране , заявил спикер Госдумы Об этом он сообщил в рамках двусторонней встречи со спикером нижней палаты парламента Афганистана Абдулом Рауфом Ибрагими. Ирака, Ливии, Китая и "Мы рассматриваем возможность в конце текущего года вновь собраться, продолжая предыдущую конференцию в Исламабаде , уже в Тегеране обсудить вопросы терроризма, поднять вопросы безопасности, нераспространения наркотиков с участием наших коллег из Афганистана, Ирана Сирии ", — сказал Володин. Делегация Госдумы во главе с Володиным ранее в среду прибыла в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях Парламентской ассамблеи ОДКБ.