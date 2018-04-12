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Конференция по борьбе с терроризмом может пройти в конце года в Тегеране
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Конференция по борьбе с терроризмом может пройти в конце года в Тегеране 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Международная конференция по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия по противодействию ему может пройти в конце года в Тегеране, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Об этом он сообщил в рамках двусторонней встречи со спикером нижней палаты парламента Афганистана Абдулом Рауфом Ибрагими.
"Мы рассматриваем возможность в конце текущего года вновь собраться, продолжая предыдущую конференцию в Исламабаде, уже в Тегеране обсудить вопросы терроризма, поднять вопросы безопасности, нераспространения наркотиков с участием наших коллег из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Китая и Сирии", — сказал Володин.
Делегация Госдумы во главе с Володиным ранее в среду прибыла в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях Парламентской ассамблеи ОДКБ.
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