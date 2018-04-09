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Делегация Госдумы в Иране обсудит ситуацию в Сирии
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Делегация Госдумы в Иране обсудит ситуацию в Сирии 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В ближайшие два дня о ситуации в Сирии и не только будут говорить в Тегеране.
В столицу Ирана прибыла делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным.
Прямо с самолета, не теряя ни минуты, депутаты отправились на переговоры с иранскими парламентариями. А сегодня, 9 апреля, они встретятся с первыми лицами исламской республики — президентом Хасаном Роухани и председателем Меджлиса.
Повестка получилась обширной. Важнейшая тема, конечно, ситуация в Сирии, совместная борьба с терроризмом, экстремизмом, а также попытки сорвать мирный процесс, которые предпринимают западные страны. Экономику обсудят на заседании российско-иранского делового форума. У двух стран немало общих интересов — от нефтедобычи до совместного освоения богатств Каспия.
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