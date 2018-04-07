Хуситы призвали прекратить вмешательство других стран в дела Йемена

САНА, 7 апр — РИА Новости . Удерживающая власть в Йемене шиитская группировка «Ансар Алла» (хуситы) готова к миру с президентом Абд-Раббу Мансуром Хади и поддерживающей его арабской коалицией, чтобы тем самым положить конец вмешательству других стран в дела Йемена, сообщил в интервью РИА Новости ответственный за внешние отношения в группировке Хусейн аль-Ази.

"Мы готовы к миру, миру чести, уважающему гордость йеменского народа, который положит конец вмешательству в дела Йемена", — сказал аль-Ази.

Он отметил, что йеменские политики, поддерживающие президента Хади, в том числе министр иностранных дел Абдул-Малик аль-Махлафи, являются «просто инструментами, которые ничего не решают, а решение по поводу войны находится в руках Саудовской Аравии ». «Если бы Саудовская Аравия хотела мира, это, безусловно, помогло бы мирному процессу в Йемене», — добавил он.

По словам представителя хуситов, утверждения об угрозе со стороны группировки миру в регионе и безопасности Саудовской Аравии безосновательны, поскольку йеменцы лишь используют свое право на защиту. «По территории Саудовской Аравии было выпущено семь ракет, а по территории Йемена — 550 тысяч ракет, тут налицо двойные стандарты в оценке ситуации… Но Йемен тверд в отстаивании справедливого и честного мира для сохранения его суверенитета, свободы и естественного права на создание справедливого йеменского государства», — заметил аль-Ази.

При этом он указал, что Эр-Рияду не удалось достигнуть своих целей в Йемене за две недели или месяц, как он предполагал изначально, война затянулась, а за это время йеменцам удалось значительно усовершенствовать свой ракетный потенциал, и теперь их ракеты уже могут достигать Эр-Рияда и более дальних районов.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Алла», с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд-Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на это хуситы регулярно пускают ракеты по саудовской территории.