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Минобороны отчиталось об обстановке в зонах деэскалации в САР
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Белоруссия "отделилась" от России

Минобороны отчиталось об обстановке в зонах деэскалации в САР 

360tv.ru 41 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Министерство обороны заявило, что за сутки Россия зафиксировала 17 случаев нарушения режима прекращения огня. Еще два заметила Турция, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информационный бюллетень ведомства.
В Дамаске зафиксировали 10 случаев стрельбы, в Латакии — четыре. В Хомсе режим прекращения огня нарушали два раза, в  Алеппо — один
За последние сутки центр по примирению враждующих сторон в САР не проводил гуманитарные акции. Медицинскую помощь получил 151 человек.
В пятницу в Сирии террористы взорвали автомобиль возле мечети в столице Сирии. Погиб один человек. Еще шестеро мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.
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