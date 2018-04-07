Минобороны отчиталось об обстановке в зонах деэскалации в САР

Министерство обороны заявило, что за сутки Россия зафиксировала 17 случаев нарушения режима прекращения огня. Еще два заметила Турция , сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информационный бюллетень ведомства. Дамаске зафиксировали 10 случаев стрельбы, в Латакии — четыре. В Хомсе режим прекращения огня нарушали два раза, в Алеппо — один За последние сутки центр по примирению враждующих сторон в САР не проводил гуманитарные акции. Медицинскую помощь получил 151 человек. В пятницу в Сирии террористы взорвали автомобиль возле мечети в столице Сирии. Погиб один человек. Еще шестеро мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.