Два Су-57 впервые примут участие в параде Победы в Москве 

Два самолёта Су-57 производства Комсомольска-на-Амуре в этом году впервые примут участие в военном параде в Москве. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Минобороны России, экипажи Воздушно-космических сил, задействованные в мероприятия, завершили перегоны техники из пунктов постоянного базирования на оперативные аэродромы.
— В текущем году в военном параде примут участие 73 экипажа оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации, — отмечают в Минобороны России. — Помимо двух самолётов Су-57 в небе над столицей пролетят стратегических ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-35.
Полёты над Москвой будут проходить на высоте 150 метров и скорости 200 километров в час. Для экипажей оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации высота составит от 300 до 500 метров, а скорость до 600 километров в час. Напомним, первая эскадрилья истребителей пятого поколения Су-57 (Т-50, ПАК ФА), которые производят в Комсомольске-на-Амуре, поступит в войска в 2019 году. В феврале 2018 года пользователи сирийский соцсетей опубликовали видео посадки на базу Хмеймим в Сирийской Арабской республике двух самолётов, которые похожи на новейшие машины производства Комсомольского-на-Амуре авиационного завода, позднее министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что истребители были в Сирии на двухдневных испытаниях, прошли их успешно, и самолёты вернулись домой.