В Афганистане при атаке талибов* погибли четыре полицейских 

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Четыре афганских полицейских погибли, еще пять пострадали в ходе атаки боевиков радикального движения «Талибан»* на контрольно-пропускной пункт на востоке Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на чиновника.
По информации телеканала, атака произошла в районе Джагату провинции Газни.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан»*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России