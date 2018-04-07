«Путинский саммит»: из Сирии в Евразию

Турции и На днях состоялся трехсторонний саммит России Ирана . Его проведение совпало с заявлениями о победе сирийской армии и ее союзников в Восточной Гуте и провалом американо-саудовского проекта в пригородах сирийской провинции Дамаск , что побудило некоторых экспертов назвать его «саммитом успеха Путина». Было передано много сообщений для региона и западных коалиционных сил.

Несмотря на напряженность между Россией и Западом из-за «дела Скрипаля», которое совпало с президентскими выборами в России, вердикт Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не сыграл на руку американцам и британцам, которые готовились принять дополнительный пакет санкций против России без предъявления каких-либо доказательств.

В связи с этим Путин перевел свою политическую и дипломатическую победу в геостратегическую плоскость после успеха в создании геостратегической оси с двумя влиятельными региональными государствами — Турцией и Ираном.

Геостратегический альянс — первое и самое большое достижение президента Путина. Президент России продемонстрировал необычайные способности, которые помогли переопределить правила игры во всем мире. Он создал ось для противостояния НАТО , представленную Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), а также приложил руку к созданию Евразийского союза (ЕАС), что имело последствия для всего региона.

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— Osama Hajjaj (@osamacartoons) 20 августа 2016 г.

​Альянс Турции, России и Ирана

Поставки передовой системы С-400 в Турцию — довольно символичный дипломатический ход, который направлен на то, чтобы побудить Эрдогана вступить в Евразийский союз. Подобный шаг обеспечит «стратегическую глубину» для Турции, которая имеет общие интересы с Россией. Однако для Запада это станет большим ударом.

Возможно, поставки российской системы С-400 в Турцию связаны с решением Белого дома отложить исполнение указа о выводе американских войск из Сирии . Путин сделал окончательное заявление, в котором подчеркнул необходимость обеспечить безопасность, стабильность, суверенитет Сирии и ее территориальную целостность. Кроме того, Путин получил от своего турецкого коллеги согласие на осуществление всего вышеупомянутого. Россия требует от Турции прекратить оккупацию Африна, свести на нет свое присутствие на севере Сирии после завершения военных операций и ликвидации курдских «Отрядов народной самообороны» на границе.

Путин заявил, что «сирийский народ должен самостоятельное определить будущее Сирии и ее судьбу». Российский президент подчеркнул необходимость обеспечить соблюдение резолюции СБ ООН № 2401, что поможет ускорить процесс политического урегулирования после последовательных побед на местах. Это означает, что сирийское правительство будет «главной отправной точкой в определении будущего Сирии».

Таким образом, «дорожная карта», созданная Россией в Астане — единственный путь, который может привести к сокращению эскалации в Сирии и политическому урегулированию, а это означает, что трехсторонний саммит фактически привел к созданию нового плана, который позволяет присоединить другие районы в Сирии к существующим «зонам деэскалации».

Турция считает курдов террористами. Однако Путин подчеркнул «важность их роли в политическом процессе». Это послание специально адресовано Эрдогану. Иранское телевидение цитирует заявление президента Ирана Хасана Роухани о том, что «турецкая армия должна покинуть Африн и передать его сирийской армии».

Путин и Роухани подчеркнули важность единства сирийского государства и заверили Турцию в том, что они не поддерживают какой-либо курдский кантон в Сирии. Поэтому Турции необходимо вернуть захваченную территорию на севере страны сирийскому государству.

«Путинский саммит» отразится на мировой арене из-за внедрения новых правил игры на международном уровне.

Похоже, новая евразийская стратегия Путина подтверждает стратегический альянс с Ираном и Турцией, который должен вбить последний гвоздь в гроб американо-саудовского проекта, целью которого является изменение геополитических реалий, основанных на идее межконфессиональных и внутриконфессиональных конфликтах. Таким образом, если этот трехсторонний союз укрепит свои позиции, то он создаст новое будущее для Евразии.

Российско-турецкие отношения все больше укрепляются из-за схожих интересов. Политическая и экономическая напряженность, которая имеет место быть в последнее время в Турции, привела к укреплению отношений с Россией на разных уровнях, игнорируя угрозы и предупреждения НАТО.

Экономики России и Турции нуждаются друг в друге. Следовательно, можно понять укрепление отношений между двумя странами, которое мы наблюдаем в последнее время. Оба государства имеют разногласия с позицией НАТО и, возможно, это стало причиной политического взаимопонимания. Схожие интересы регулируют отношения между двумя странами, которые связаны экономическими интересами, ядерной энергетикой, туризмом, торговыми, газовыми и военными проектами.