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Турция заявила о готовности возобновить работу консульства на юге Ирака
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Турция заявила о готовности возобновить работу консульства на юге Ирака 

Российская Газета 53 минуты назад
Турецкое генконсульство планирует возобновить работу в городе Басра на юге Ирака. Об этом, как передает РИА Новости, заявил посол Турции в Багдаде Фатих Йылдыз.
Консульство было закрыто из-за вопросов безопасности в 2014 году. По словам посла, здание диппредставительства в Басре «до сих пор там».
"Сначала мы должны оценить условия и поговорить с племенными лидерами и местными высокопоставленными чиновниками, — сказал дипломат. — После этого мы можем предпринять первые шаги к возобновлению миссии".
Йылдыз отметил, что для Анкары важно иметь консульство в Басре, поскольку она часто посылает гуманитарную помощь в южные провинции Ирака.
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