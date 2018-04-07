В Киргизии задержан организатор переброски рекрутов в зону боевых действий в Сирии

Киргизии задержан вербовщик, занимавшийся переброской рекрутов в зону боевых действий в Сирии , сообщили в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности республики. «Установлено, что задержанный 1980 года рождения, находясь нелегально на территории Киргизии, занимался организацией каналов переброски рекрутов в зону боевых действий в Сирии, а также распространял идеи запрещенных религиозных течений», — цитирует Интерфакс представителя спецслужбы. Отмечается, что в настоящее время ГКНБ продолжает комплекс оперативных мероприятий по пресечению каналов переправки рекрутов и нейтрализации террористических угроз. В апреле 2017 года ФАН сообщало, что в Таджикистане завершился суд над вербовщиком в террористическую организацию.