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В Киргизии задержан организатор переброски рекрутов в зону боевых действий в Сирии
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В Киргизии задержан организатор переброски рекрутов в зону боевых действий в Сирии 

RT на русском 1 час назад
В Киргизии задержан вербовщик, занимавшийся переброской рекрутов в зону боевых действий в Сирии, сообщили в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности республики.
«Установлено, что задержанный 1980 года рождения, находясь нелегально на территории Киргизии, занимался организацией каналов переброски рекрутов в зону боевых действий в Сирии, а также распространял идеи запрещенных религиозных течений», — цитирует Интерфакс представителя спецслужбы.
Отмечается, что в настоящее время ГКНБ продолжает комплекс оперативных мероприятий по пресечению каналов переправки рекрутов и нейтрализации террористических угроз.
В апреле 2017 года ФАН сообщало, что в Таджикистане завершился суд над вербовщиком в террористическую организацию.
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