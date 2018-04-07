Фотограф зафиксировал 99 тысяч жертв в Сирии

Как сообщает сирийская газета «Эйнаб Баляди», сирийский фотограф Тамер Туркмани зафиксировал гибель 99 тысяч человек за семь лет войны в Сирии . Он выложил в «Твиттер» огромные коллажи из фотографий жертв сирийского режима. По его словам, общее число жертв может увеличиться до 180 тысяч человек. Кроме того, Туркмани задокументировал имена десятков тысяч жертв и также выложил их в «Твиттере».

Опубликованные фотографии — часть большой коллекции фотографий, которые он планирует разместить на холсте длиной 2500 метров на выставке в Турции . Выставка была запланирована на март, но до сих пор ждет разрешения со стороны турецких госучреждений.

Туркмани использовал несколько источников для создания своей коллекции. В первую очередь — семьи мучеников и их друзей, координаторов из сирийских городов и деревень, и гражданской обороны. Он пытался общаться с правозащитными организациями, но их ответ, по его словам, был полным разочарованием.

Что касается финансовой поддержки, Туркмани отметил, что его проект в настоящее время не подразумевает никаких расходов. Однако печать полотна, публикация и отправка в некоторые европейские страны в ближайшие дни будет профинансирована саудовским бизнесменом, который поддерживает революцию в Сирии и считает этот проект полезным.

صوراً لأكثر من 99 ألف شهيد قتلهم الأسد الجزء (4) بينهم 15 ألف طفل و 8000 امرأة هذا الجزء الأول من الصور التي قمت بتوثيقها. ومازالوا يقولون حرب ضد الارهاب.. الرجاء النشر بكافة الوسائل الممكنة ليعلم بها كل العالم.. pic.twitter.com/iXiQZ0fzKy

— Tamer Turkmane (@Tamer_Turkmane) 1 апреля 2018 г.

​Четвертая часть коллажа

مجموعة صور تحتوي على 17,000 طفل شهيد قتلهم الأسد. 1 جيل كامل قتله الأسد ومن الممكن كانوا سيصبحون مهندسين وأطباء ومعلمين ومخترعين وعلماء.. هذه قسم فقط لأكثر من 30 الف طفل قتلهم الأسد المجرم. رابط الصور بالدقة العالية: For High Resolution Photos:https://t.co/z31Hdvx82m pic.twitter.com/bAajkeQRMX

— Tamer Turkmane (@Tamer_Turkmane) 2 апреля 2018 г.

​Списки погибших