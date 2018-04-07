Ещё
Трамп и наследный принц эмирата Абу-Даби обсудили противостояние Ирану
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп и наследный принц эмирата Абу-Даби обсудили противостояние Ирану 

ТАСС 51 минуту назад
ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и наследный принц эмирата Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили в пятницу по телефону пути восстановления единства стран Персидского залива, необходимого для противостояния Ирану и борьбы с терроризмом. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома по итогам разговора политиков.
"Президент Трамп выразил признательность наследному принцу за его усилия, направленные на поиск путей восстановления единства членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ, входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) с тем, чтобы лучше противостоять дестабилизирующей деятельности Ирана и эффективнее вести борьбу с террористами и экстремистами. Оба лидера согласились с тем, что все члены ССАГПЗ могут и должны делать больше для улучшения координации друг с другом и с США с целью обеспечения мира и процветания в регионе. Президент и наследный принц подчеркнули важность сохранения единства ССАГПЗ", — отмечается в заявлении.
Трамп и наследный принц «с нетерпением ожидают предстоящей встречи в Вашингтоне для продолжения обсуждения вопросов, касающихся укрепления стратегического партнерства между США и ОАЭ», добавил Белый дом.
Администрация Трампа уже не раз заявляла, что намерена урегулировать конфликт между рядом арабских стран и Катаром, вновь объединить государства Персидского залива и убедить их сосредоточиться на противодействии Ирану. Планировалось провести в мае в Вашингтоне или в загородной резиденции президента саммит с арабскими лидерами. 3 апреля представители администрации сообщили о решении отсрочить этот саммит до сентября
США неоднократно призывали своих арабских союзников ослабить экономическую блокаду Катара, указывая, что это затрудняет борьбу в регионе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).
ТАСС: последние новости
На форум журналистов мусульманских стран в Крым приедут представители 22 государств Замглавы ФСБ: на север Афганистана из Сирии переместились 8 тыс. боевиков Лавров и Ван И договорились продвигать дорожную карту по корейскому урегулированию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Запуск „Северного потока — 2“ вызовет войну»31
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня92
Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса402
Пореченков вступился за обозвавшего россияин Козловского15
«Русские идут»33
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение