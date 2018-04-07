В Сирию отправят несколько тысяч освященных куличей 

Сегодня в Новоспасском монастыре Москвы освятят несколько тысяч пасхальных куличей. Затем их отправят на аэродром Чкаловский, откуда самолетами военно-транспортной авиации доставят в Сирию на авиабазу Хмеймим.
"Мы рады, что можем отправить частицу праздника, частицу Родины нашим военным, которые борются с международным терроризмом", — отметил первый зампредседателя «Боевого братства», депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин.
А в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси Кирилла РИА Новости рассказали, что в Сирию поедет хор «Благозвонница», который выступит в храме Ильи Пророка сразу после пасхального богослужения.
Освященные в Москве куличи доставят и сотрудникам российского посольства в Дамаске.