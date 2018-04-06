Террористы взорвали заминированный автомобиль возле мечети в столице Сирии

При взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля в Дамаске погиб один человек, еще шестеро мирных жителей получили ранения разной степени тяжести. О произошедшем рассказал представитель российского Минобороны , работающий в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии , генерал‐майор Юрий Евтушенко

Кроме того, Евтушенко поделился информацией об обстановке в городе за последние сутки. По его словам, боевики из группировки «Джейш аль-Ислам» произвели два минометных залпа. Служащие сирийской армии подверглись обстрелу.

Благодаря поддержке российских специалистов жители населенного пункта Таксис получили гуманитарную помощь в виде продовольственных наборов. В один из поселков провинции Дейр-эз-Зор доставили питьевую воду. Медики из РФ оказали помощь более чем сотне граждан Сирии, включая 46 детей.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возвращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 112 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 375 человек

— Юрий Евтушенко.

Войска Сирийской армии постепенно возвращают контроль над регионами, которые ранее были захвачены боевиками различных группировок. Британская газета недавно сообщила о том, что на подконтрольной террористам территории развивается эпидемия, которая ослабляет ряды вооруженных формирований, а также поражает мирных жителей захваченных районов.