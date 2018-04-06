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Съедает изнутри: боевики ИГИЛ* страдают от неизвестной болезни
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Съедает изнутри: боевики ИГИЛ* страдают от неизвестной болезни 

360tv.ru 25 минут назад
Фото: 360tv.ru
Боевики террористической группировки ИГИЛ* (запрещена в РФ), действующие на территории Ирака и Сирии, страдают от паразитного заболевания. Вирус в буквальном смысле «съедает» их изнутри, сообщило издание Daily Star.
Эксперты опасаются, что на территории соседних государств, которые также находятся под контролем боевиков, может вспыхнуть эпидемия. Согласно сообщению, болезнь косит не только террористов, но также и мирных жителей.
Угроза распространения эпидемии возрастает по мере того, как боевики ИГИЛ* покидают некоторые районы, оставляя при этом гнить тела прямо на улицах. Случаи этого заболевания были зафиксированы также и в Великобритании — у тех, кто ранее посещал Ближний Восток.
По мнению иранского врача и хирурга Насера Деххани, заболевание относится к одному из видов лейшманиоза, или так называемой «болезни джихадистов». В основном, подобные случаи были зафиксированы в пострадавших от войны районах, в частности — на Ближнем Востоке, а также в Африке и Южной и Центральной Америке.
Уточняется, что в настоящее время вакцины от такого заболевания пока не существует.
*ИГИЛ — террористическая группировка, запрещенная в России.
Ранее американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выявил 221 случай заражения новыми инфекциями. Заболевания вызваны бактериями, не поддающимися лечению современными антибиотиками. Ежегодно такие инфекции уносят жизни 23 тысяч американцев.
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