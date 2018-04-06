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Палестинский лидер призвал ООН защитить население Газы от израильской агрессии
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Палестинский лидер призвал ООН защитить население Газы от израильской агрессии 

ТАСС 58 минут назад
КАИР, 6 апреля. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас обратился в пятницу к Совету Безопасности (СБ) ООН с требованием принять экстренные меры для защиты палестинского народа от насилия со стороны израильских войск. С таким заявлением, как передал телеканал Al Arabiya, палестинский лидер выступил в столице автономии на Западном берегу реки Иордан, городе Рамалла.
По словам Аббаса, СБ «необходимо принять самые срочные меры для обеспечения безопасности и защиты палестинцев от насилия оккупационных израильских сил». Его заявление прозвучало на фоне нового витка противостояния между жителями оккупированного сектора Газа и отрядами израильской армии, которые стремятся не допустить разрастания протестного движения в этом анклаве.
Тысячи арабов с утра пятницы собрались на границе Газы с Израилем, чтобы продолжить начатые неделю назад массовые манифестации с требованием возвращения палестинских беженцев на родную землю. Палестинская молодежь перевезла в приграничные районы около 10 тыс. автомобильных покрышек и подожгла их, чтобы дезориентировать армейские подразделения и затруднить обзор израильским снайперам, расположившимся по линии границы.
По данным палестинского министерства здравоохранения, с начала пятницы по настоящее время в ходе столкновений с израильскими солдатами на границе сектора Газа с Израилем было убито восемь палестинцев. Еще более 1,1 тыс. арабов пострадали, десятки из них получили огнестрельные ранения, сотни — отравления газом. По словам официального представителя минздрава Ашрафа аль-Кудра, состояние не менее 25 из них оценивается как тяжелое, более 200 палестинцев получили ранения средней тяжести.
Израильские власти объявили территорию, прилегающую к сектору Газа, закрытой военной зоной. В армейских подразделениях действует приказ использовать максимально жесткие меры против протестующих и стрелять на поражение при «провокационных действиях» палестинцев и нарушении демонстрантами границы. В течение дня израильские военные использовали беспилотные летательные аппараты, которые сбрасывали на демонстрантов бомбы со слезоточивым газом. Кроме того, повсеместно применялись мощные водометы.
30 марта десятки тысяч палестинцев вышли на приуроченный к отмечавшемуся ими Дню земли «Марш возвращения» на границу Газы и Израиля. Во многих районах они обернулись стычками с израильскими войсками и полицией. Всего жертвами столкновений тогда стали более 20 арабов, ранения получили около 1,5 тыс. человек.
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