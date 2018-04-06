Авиаэксперт опроверг данные Reuters об отправке наемников в Сирию из Ростова

Сирию российских наемников переправляют из ростовского аэропорта Платов секретными рейсами сирийской частной авиакомпании Cham Wings, говорится в расследовании Reuters . По данным агентства, в Ростов самолеты этой компании прилетают чаще всего ночью, а вылетают в Сирию ранним утром. При этом, эти рейсы нигде не регистрируются, билеты на них купить невозможно. По данным агентства, с января 2017 года из Дамаска и Латакии в Ростов-на-Дону и обратно самолеты Airbus A320, принадлежащие Cham Wings, совершили 51 рейс.

Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с НСН опроверг эти данные, заявив, что подобные тайные рейсы попросту невозможны.

«Я думаю, что это очередной информационный вброс, потому что аэродром Платов является абсолютно гражданским аэродромом. Я абсолютно уверен в том, что вряд ли с аэродрома Платов производятся какие-то рейсы с наемниками на борту. Это очень прозрачные дела и для того, чтобы полететь в Сирию, необходимо пересекать воздушные границы других государств. Необходима заявка на полет. Там указывается цель полета. Или это чартерный рейс с туристами, или это регулярный рейс. Об этом получают информацию службы воздушного движения страны. Поэтому вряд ли из Платова будут перевозиться какие-то наемники», — сказал он.