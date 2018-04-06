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Авиаэксперт опроверг данные Reuters об отправке наемников в Сирию из Ростова
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Авиаэксперт опроверг данные Reuters об отправке наемников в Сирию из Ростова 

Национальная Служба Новостей 38 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Сирию российских наемников переправляют из ростовского аэропорта Платов секретными рейсами сирийской частной авиакомпании Cham Wings, говорится в расследовании Reuters. По данным агентства, в Ростов самолеты этой компании прилетают чаще всего ночью, а вылетают в Сирию ранним утром. При этом, эти рейсы нигде не регистрируются, билеты на них купить невозможно. По данным агентства, с января 2017 года из Дамаска и Латакии в Ростов-на-Дону и обратно самолеты Airbus A320, принадлежащие Cham Wings, совершили 51 рейс.
Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов в беседе с НСН опроверг эти данные, заявив, что подобные тайные рейсы попросту невозможны.
«Я думаю, что это очередной информационный вброс, потому что аэродром Платов является абсолютно гражданским аэродромом. Я абсолютно уверен в том, что вряд ли с аэродрома Платов производятся какие-то рейсы с наемниками на борту. Это очень прозрачные дела и для того, чтобы полететь в Сирию, необходимо пересекать воздушные границы других государств. Необходима заявка на полет. Там указывается цель полета. Или это чартерный рейс с туристами, или это регулярный рейс. Об этом получают информацию службы воздушного движения страны. Поэтому вряд ли из Платова будут перевозиться какие-то наемники», — сказал он.
Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля коалиция во глава с США нанесла серию артиллерийских и авиаударов по проправительственным сирийским силам в Дейр-эз-Зоре. По данным СМИ, в результате удара погибли несколько десятков россиян, служивших в Сирии по контракту.
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