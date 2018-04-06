В ООН сообщили о повреждении школ и мечети от авиаудара в Идлибе

ООН , 6 апр — РИА Новости . В ООН сообщили, что в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб были сильно повреждены две школы и мечеть. "Гуманитарные агентства обеспокоены сообщениями об эскалации столкновений в провинции Идлиб", — сказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в пятницу. По его словам, накануне сброшенный к югу от города Идлиб снаряд «ударил по двум школам и мечети, причинив масштабный материальный ущерб». Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии » >>