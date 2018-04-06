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В ООН сообщили о повреждении школ и мечети от авиаудара в Идлибе
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В ООН сообщили о повреждении школ и мечети от авиаудара в Идлибе 

РИА Новости 51 минуту назад
ООН, 6 апр — РИА Новости. В ООН сообщили, что в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб были сильно повреждены две школы и мечеть.
"Гуманитарные агентства обеспокоены сообщениями об эскалации столкновений в провинции Идлиб", — сказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в пятницу.
По его словам, накануне сброшенный к югу от города Идлиб снаряд «ударил по двум школам и мечети, причинив масштабный материальный ущерб».
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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