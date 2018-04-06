Израиль больше не намерен церемониться с Эрдоганом 

Тому, кто живет в стеклянном доме, не стоит бросаться камнями в других. По-видимому, турецкий президент забыл это важное правило. А, может быть, его успешное подавление любых признаков демократии и свободы слова в собственной стране (этим он занимался все последние годы), как и безответные хамские выпады против тех или иных персон за рубежом, вскружили ему голову.
Только один правитель удостаивается уважения и добрых слов Эродогана — российский президент Владимир Путин. После того, как турецкие самолеты сбили три года назад российский истребитель в небе над Сирией, Эрдоган засунул подальше свою гордость и поспешил принести извинения российскому лидеру. Ведь существует только один язык, который Эрдоган понимает хорошо. Это язык силы.
Агрессивные нападки Эрдогана на Израиль не являются чем-то новым и неожиданным. Так он действует с момента своего прихода к власти. Ненависть Эрдогана к Израилю имеет политическую подоплеку: бей евреев, чтобы быть популярным у себя в стране и получить поддержку в мусульманском мире. Однако эта ненависть имеет и банальные антисемитские корни, и этого Эрдоган особенно не скрывает. До последнего времени Израиль воздерживался сводить с ним счеты. Израильтяне полагали, что громкие высказывания Эрдогана не содержат в себе никакого практического смысла. И действительно экономические связи между двумя странами по-прежнему бурно развивались.
Но теперь создается впечатление, что в Израиле пришли к выводу, что с эрдогановской Турцией в любом случае нет никакого шанса на нормальный политический диалог и военное сотрудничество, плодотворно развивавшееся до прихода к власти нынешнего президента. Во всех конфликтах, в которых оказывался Израиль, Турция неизменно занимала позицию его врагов. Противостояние с ХАМАС в Газе — лишь один из подобных примеров. Возможно, Израиль также наконец осознал, что единственный язык, на котором можно говорить с Эрдоганом, это язык силы.
И если Эрдоган позволяет себе называть Израиль «оккупантом» и «террористом», устраивающим «резню», то можно напомнить турецкому диктатору несколько исторических фактов. Большинство стран мира признали геноцид армян, осуществленный турками в годы Первой мировой войны, многие страны призывают Эрдогана вернуть демократическую форму правления, предоставить права курдскому меньшинству в самой Турции, а также в Ираке и Сирии. Курдов, как известно, Эрдоган называет «террористами», и воюет с ними с особой жестокостью — в своей стране и на территории Сирии. И, наконец, ни одно государство мира не признает военное присутствие Турции в Северном Кипре, который Анкара оккупировала сорок лет назад.