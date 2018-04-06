Израиль больше не намерен церемониться с Эрдоганом

Тому, кто живет в стеклянном доме, не стоит бросаться камнями в других. По-видимому, турецкий президент забыл это важное правило. А, может быть, его успешное подавление любых признаков демократии и свободы слова в собственной стране (этим он занимался все последние годы), как и безответные хамские выпады против тех или иных персон за рубежом, вскружили ему голову.

Только один правитель удостаивается уважения и добрых слов Эродогана — российский президент Владимир Путин . После того, как турецкие самолеты сбили три года назад российский истребитель в небе над Сирией , Эрдоган засунул подальше свою гордость и поспешил принести извинения российскому лидеру. Ведь существует только один язык, который Эрдоган понимает хорошо. Это язык силы.

Агрессивные нападки Эрдогана на Израиль не являются чем-то новым и неожиданным. Так он действует с момента своего прихода к власти. Ненависть Эрдогана к Израилю имеет политическую подоплеку: бей евреев, чтобы быть популярным у себя в стране и получить поддержку в мусульманском мире. Однако эта ненависть имеет и банальные антисемитские корни, и этого Эрдоган особенно не скрывает. До последнего времени Израиль воздерживался сводить с ним счеты. Израильтяне полагали, что громкие высказывания Эрдогана не содержат в себе никакого практического смысла. И действительно экономические связи между двумя странами по-прежнему бурно развивались.

Но теперь создается впечатление, что в Израиле пришли к выводу, что с эрдогановской Турцией в любом случае нет никакого шанса на нормальный политический диалог и военное сотрудничество, плодотворно развивавшееся до прихода к власти нынешнего президента. Во всех конфликтах, в которых оказывался Израиль, Турция неизменно занимала позицию его врагов. Противостояние с ХАМАС Газе — лишь один из подобных примеров. Возможно, Израиль также наконец осознал, что единственный язык, на котором можно говорить с Эрдоганом, это язык силы.