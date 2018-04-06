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Катар принял приглашение на саммит ЛАГ в Саудовской Аравии
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Катар принял приглашение на саммит ЛАГ в Саудовской Аравии 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 6 апреля. Катар примет участие в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), который пройдет в саудовском городе Дахран 15 апреля. Об этом, как сообщил в пятницу новостной портал Doha News, заявила официальный представитель МИД эмирата Лулва аль-Хатер.
По ее словам, Доха приняла приглашение, однако уровень представительства пока не определен. На повестке саммита: палестино-израильское урегулирование, в том числе вопрос о статусе Иерусалима; кризисы в Сирии, Йемене, Ливии; борьба с терроризмом; вмешательство Ирана в дела арабских государств. Как ожидается, отдельно участники обсудят и катарский кризис.
Участие Катара, с которым в начале июня 2017 года разорвали отношения Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет, входящие в Лигу, до сих пор оставалось под вопросом в контексте неурегулированного кризиса и неготовности сторон прийти к компромиссу.
Ранее заседания панарабских организаций неоднократно становились площадкой для взаимных нападок. Эр-Рияд и его союзники обвиняли катарское руководство в поддержке терроризма. Доха в свою очередь заявляла о несправедливой блокаде и посягательстве на государственный суверенитет.
29-й саммит ЛАГ пройдет в Саудовской Аравии на фоне попыток Вашингтона способствовать сближению позиций Катара и бойкотирующих стран. Так, 21 марта президент США Дональд Трамп провел встречу с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, 10 апреля запланирована встреча с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. После катарского лидера ожидаются переговоры хозяина Белого дома с наследным принцем эмирата Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата: страны региона, в частности, закрыли свое воздушное пространство для катарской авиации. Позднее «квартет» сформировал список требований, которые в Дохе сочли невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией.
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