Аваков анонсировал операцию по возвращению Донбасса

МВД Украины рассматривают несколько вариантов освобождения неподконтрольной киевским властям территории Донбасса.

"Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановления контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД — полиция и гвардия — готовятся к этому варианту", — процитировала Авакова пресс-служба МВД Украины на своей странице в Facebook.

Сам Аваков сегодня провел встречу с делегацией Американского совета по внешней политике (AFPC) аналитического центра при Конгрессе США . Темами переговоров стали «состояние и перспективы Украины в условиях военной агрессии РФ », а также эффективность международных санкций, сообщается на страничке Авакова в Twitter. В конце встречи глава МВД Украины выразил благодарность правительству США за «четкую позицию в противодействии России».