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Аваков анонсировал операцию по возвращению Донбасса
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Аваков анонсировал операцию по возвращению Донбасса 

Вести.Ru 22 минуты назад
В МВД Украины рассматривают несколько вариантов освобождения неподконтрольной киевским властям территории Донбасса.
"Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановления контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД — полиция и гвардия — готовятся к этому варианту", — процитировала Авакова пресс-служба МВД Украины на своей странице в Facebook.
Сам Аваков сегодня провел встречу с делегацией Американского совета по внешней политике (AFPC) аналитического центра при Конгрессе США. Темами переговоров стали «состояние и перспективы Украины в условиях военной агрессии РФ», а также эффективность международных санкций, сообщается на страничке Авакова в Twitter. В конце встречи глава МВД Украины выразил благодарность правительству США за «четкую позицию в противодействии России».
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что в мае намерен подписать указ об окончании антитеррористической операции в Донбассе и начале Операции объединенных сил, пояснив, что таким образом украинские вооруженные силы перейдут к новому формату защиты и новым мерам.
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