Россия и Турция обменялись опытом в области автомобилестроения и судостроения

4-5 апреля 2018 г. В г. Бурсе и г. Стамбуле состоялись заседания подгрупп Рабочей̆ группы по сотрудничеству в области промышленности Смешанной̆ межправительственной̆ Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В ходе заседания Подгруппы по автомобилестроению под руководством заместителя директора Департамента международного сотрудничества Залины Кобесовой и заместителя Генерального директора по экспорту Министерства экономики Турции Хакана Кызартыджи проведены презентации отрасли автомобилестроения и производства автокомпонентов России и Турции, а также осуществлён обмен опытом мер государственной поддержки автопрома.

По итогам встречи достигнуты договоренности о проведении анализа стратегических возможностей сотрудничества, выявлении наиболее перспективных совместных проектов и проведении мероприятий в области автопрома.

Кроме того, под председательством заместителя директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники Николая Шабликова и заместителя Генерального директора по экспорту Министерства экономики Турции Хакана Кызартыджи прошло заседание Подгруппы по судостроению и яхтостроению.

В ходе мероприятия рассмотрены вопросы текущей ситуации отрасли и перспективы развития двусторонних проектов, в том числе, на территории судостроительных кластеров в России. Также турецкой стороне презентованы возможности российских предприятий по производству судов, их проектированию, ремонту и модернизации. Аналогичная информация доведена российской стороне о турецких предприятиях.

В заседании Подгруппы приняли участие представители АО «ОСК», АО «Центр технологии судостроения и судоремонта», АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева», Министерства транспорта, морских дел и коммуникаций Турции и Турецкой ассоциации экспортеров судов, яхт и морских услуг, в состав которой входят ключевые судоверфи Турции.

В рамках Подгруппы по судостроению и яхтостроению также состоялось посещение судоверфи SEDEF, осуществляющей производство и модернизацию судов гражданского и военного назначения.