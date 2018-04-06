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Боевики выпустили минометные снаряды по трем районам в Дамаске
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Боевики выпустили минометные снаряды по трем районам в Дамаске 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТАСС, 6 апреля. Вооруженная группировка "Джейш аль-Ислам" подвергла в пятницу обстрелу мирные кварталы Дамаска, нарушив соглашение о перемирии. Как сообщил агентству SANA представитель полицейского управления, минометные снаряды, выпущенные боевиками, разорвались в Масакин-Барзе, Рубувве и микрорайоне «Мезза-86». Несколько мин упало на площади Омейядов на западе столицы.
По предварительной информации, погиб один ребенок и еще 15 человек получили ранения.
Ранее обстрелу подвергся гуманитарный коридор у лагеря Эль-Вафидин и окраина Дахият-эль-Асад. Оттуда также поступили сведения о раненых и пострадавших.
Военный источник заявил агентству, что сирийские ВВС нанесли ответный удар по позициям противника в Восточной Гуте, с которых велся огонь из минометных установок.
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