Боевики выпустили минометные снаряды по трем районам в Дамаске

ТАСС , 6 апреля. Вооруженная группировка "Джейш аль-Ислам" подвергла в пятницу обстрелу мирные кварталы Дамаска , нарушив соглашение о перемирии. Как сообщил агентству SANA представитель полицейского управления, минометные снаряды, выпущенные боевиками, разорвались в Масакин-Барзе, Рубувве и микрорайоне «Мезза-86». Несколько мин упало на площади Омейядов на западе столицы.

По предварительной информации, погиб один ребенок и еще 15 человек получили ранения.

Ранее обстрелу подвергся гуманитарный коридор у лагеря Эль-Вафидин и окраина Дахият-эль-Асад. Оттуда также поступили сведения о раненых и пострадавших.

Военный источник заявил агентству, что сирийские ВВС нанесли ответный удар по позициям противника в Восточной Гуте, с которых велся огонь из минометных установок.