Шойгу поздравил православных военнослужащих с Пасхой

Отдельные слова поздравления министр обороны адресовал тем, кто в праздничные дни находится на боевом посту, кто служит «на передовой» — в Сирии

Великий праздник Святой Пасхи имеет особый нравственный смысл, несет в себе негасимый свет веры и надежды, сказал в поздравлении Шойгу.

«Многолюдные Пасхальные празднования, которые широко проходят по всей нашей большой стране, способствуют утверждению в обществе непреходящих духовных ценностей и традиций, сохранению богатейшего исторического и культурного наследия России», — отметил министр обороны России.

Он отметил, что православие на протяжении веков укрепляло силу духа воинов, в годы суровых испытаний вдохновляло их на ратный подвиг, самопожертвование и беспримерное мужество, сберегало веру в правое дело и неизбежную победу, в светлые идеалы сострадания и милосердия.

Шойгу подчеркнул, что эти морально-нравственные качества и в настоящее время отличают солдат и офицерский корпус армии России.

Отдельные слова поздравления министр обороны адресовал тем, кто в праздничные дни находится на боевом посту, кто служит «на передовой» — в Сирии.

«Убежден, этот радостный праздник придаст вам уверенности в своих силах, поможет выполнять самые трудные, ответственные задачи. А также — приблизит мир и согласие на многострадальной сирийской земле», — отметил глава Министерства обороны.