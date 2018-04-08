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Шойгу поздравил православных военнослужащих с Пасхой
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Шойгу поздравил православных военнослужащих с Пасхой 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Отдельные слова поздравления министр обороны адресовал тем, кто в праздничные дни находится на боевом посту, кто служит «на передовой» — в Сирии.
Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил православных христиан, всех военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил РФ со Светлым Христовым Воскресением.
Великий праздник Святой Пасхи имеет особый нравственный смысл, несет в себе негасимый свет веры и надежды, сказал в поздравлении Шойгу.
«Многолюдные Пасхальные празднования, которые широко проходят по всей нашей большой стране, способствуют утверждению в обществе непреходящих духовных ценностей и традиций, сохранению богатейшего исторического и культурного наследия России», — отметил министр обороны России.
Он отметил, что православие на протяжении веков укрепляло силу духа воинов, в годы суровых испытаний вдохновляло их на ратный подвиг, самопожертвование и беспримерное мужество, сберегало веру в правое дело и неизбежную победу, в светлые идеалы сострадания и милосердия.
Шойгу подчеркнул, что эти морально-нравственные качества и в настоящее время отличают солдат и офицерский корпус армии России.
Отдельные слова поздравления министр обороны адресовал тем, кто в праздничные дни находится на боевом посту, кто служит «на передовой» — в Сирии.
«Убежден, этот радостный праздник придаст вам уверенности в своих силах, поможет выполнять самые трудные, ответственные задачи. А также — приблизит мир и согласие на многострадальной сирийской земле», — отметил глава Министерства обороны.
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