4 человека были застрелены в университете в Турции

Эскишехир, 6 апреля / Синьхуа / — Научный сотрудник 5 апреля застрелил 4 коллег в университете Османгази в городе Эскишехире на северо-западе Турции . Об этом сообщил телеканал CNNTurk. В репортаже сообщили, что среди четверых погибших был заместитель декана, секретарь факультета, инструктор и сотрудник факультета. В результате стрельбы также было ранено 3 человека. Стрелок был задержан силами безопасности, однако причина стрельбы пока неясна.

Эскишехир, 6 апреля /Синьхуа/ — Научный сотрудник 5 апреля застрелил 4 коллег в университете Османгази в городе Эскишехире на северо-западе Турции. Об этом сообщил телеканал CNNTurk. В репортаже сообщили, что среди четверых погибших был заместитель декана, секретарь факультета, инструктор и сотрудник факультета. В результате стрельбы также было ранено 3 человека. Стрелок был задержан силами безопасности, однако причина стрельбы пока неясна.

Эскишехир, 6 апреля /Синьхуа/ — Научный сотрудник 5 апреля застрелил 4 коллег в университете Османгази в городе Эскишехире на северо-западе Турции. Об этом сообщил телеканал CNNTurk. В репортаже сообщили, что среди четверых погибших был заместитель декана, секретарь факультета, инструктор и сотрудник факультета. В результате стрельбы также было ранено 3 человека. Стрелок был задержан силами безопасности, однако причина стрельбы пока неясна.