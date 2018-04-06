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4 человека были застрелены в университете в Турции
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4 человека были застрелены в университете в Турции 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Эскишехир, 6 апреля /Синьхуа/ — Научный сотрудник 5 апреля застрелил 4 коллег в университете Османгази в городе Эскишехире на северо-западе Турции. Об этом сообщил телеканал CNNTurk. В репортаже сообщили, что среди четверых погибших был заместитель декана, секретарь факультета, инструктор и сотрудник факультета. В результате стрельбы также было ранено 3 человека. Стрелок был задержан силами безопасности, однако причина стрельбы пока неясна.
Эскишехир, 6 апреля /Синьхуа/ — Научный сотрудник 5 апреля застрелил 4 коллег в университете Османгази в городе Эскишехире на северо-западе Турции. Об этом сообщил телеканал CNNTurk. В репортаже сообщили, что среди четверых погибших был заместитель декана, секретарь факультета, инструктор и сотрудник факультета. В результате стрельбы также было ранено 3 человека. Стрелок был задержан силами безопасности, однако причина стрельбы пока неясна.
Эскишехир, 6 апреля /Синьхуа/ — Научный сотрудник 5 апреля застрелил 4 коллег в университете Османгази в городе Эскишехире на северо-западе Турции. Об этом сообщил телеканал CNNTurk. В репортаже сообщили, что среди четверых погибших был заместитель декана, секретарь факультета, инструктор и сотрудник факультета. В результате стрельбы также было ранено 3 человека. Стрелок был задержан силами безопасности, однако причина стрельбы пока неясна.
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