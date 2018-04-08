Боевики «Джейш аль-Ислам» отпустят всех пленных в Думе, сообщил источник

"Достигнута договоренность об освобождении всех пленных двумя группами. Первая группа выйдет в ближайшие часы", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, согласно договоренностям в Думу уже въехала колонна автобусов для вывоза боевиков в город Джераблус на север провинции Алеппо.