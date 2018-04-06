Рособоронэкспорт попал в список санкций США по Сирии

"Рособоронэкспорт" — единственный в России государственный посредник по экспорту и импорту всего спектра продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения. Компания реализует государственную политику РФ в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Введенные в пятницу новые санкции США также распространяются на нескольких российских бизнесменов и подконтрольные им компании, а также ряд высокопоставленных российских чиновников.