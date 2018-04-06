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Рособоронэкспорт попал в список санкций США по Сирии
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Рособоронэкспорт попал в список санкций США по Сирии 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. "Рособоронэкспорт" внесен в список санкций США по Сирии, говорится в заявлении министерства финансов США, опубликованном в пятницу.
"Рособоронэкспорт" — единственный в России государственный посредник по экспорту и импорту всего спектра продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения. Компания реализует государственную политику РФ в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.
Введенные в пятницу новые санкции США также распространяются на нескольких российских бизнесменов и подконтрольные им компании, а также ряд высокопоставленных российских чиновников.
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