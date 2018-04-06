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Премьер-министр Турции: Турция готова поделиться своим опытом с Монголией
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Премьер-министр Турции: Турция готова поделиться своим опытом с Монголией 

ИА Синьхуа 47 минут назад
Улан-Батор, 6 апреля /Синьхуа/ — Монголия придает особое значение отношениям полноценного партнерства с Турцией, и поэтому стремится расширять связи с ней во всех сферах. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в ходе официальных переговоров со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом, прибывшим с официальным визитом в Улан-Батор.
При этом он подчеркнул, что нынешний визит Б. Йылдырыма даст импульс расширению монголо-турецких отношений в таких направлениях, как активизация экономического сотрудничества и изучение возможности заключения Соглашения о свободной торговле между Монголией и Турцией.
Со своей стороны, Б. Йылдырым отметил, что в течение последних 15 лет Турция сумела развить медицинскую, дорожно-транспортную и коммуникационную сферы и готова поделиться своим опытом с Монголией. «Обе страны имеют возможности сотрудничества в секторе возобновляемых источников энергии и обеспечении граждан жильем путем строительства новых жилых комплексов», — добавил он.
Стороны единодушно согласились укреплять взаимодоверие в таких сферах, как финансы, сельское хозяйство, легкая промышленность, борьба с чрезвычайными происшествиями, строительство и градостроение, транспорт, энергетика, горнорудное дело, создание свободных экономических зон, туризм.
Стороны также договорились в кратчайшие сроки увеличить товарооборот между Монголией и Турцией до 300 млн долларов США.
По итогам проведенных переговоров в рамках визита Б. Йылдырыма был подписан ряд двусторонних документов. —0—
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