Премьер-министр Турции: Турция готова поделиться своим опытом с Монголией

Улан-Батор , 6 апреля / Синьхуа / — Монголия придает особое значение отношениям полноценного партнерства с Турцией , и поэтому стремится расширять связи с ней во всех сферах. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в ходе официальных переговоров со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом , прибывшим с официальным визитом в Улан-Батор.

При этом он подчеркнул, что нынешний визит Б. Йылдырыма даст импульс расширению монголо-турецких отношений в таких направлениях, как активизация экономического сотрудничества и изучение возможности заключения Соглашения о свободной торговле между Монголией и Турцией.

Со своей стороны, Б. Йылдырым отметил, что в течение последних 15 лет Турция сумела развить медицинскую, дорожно-транспортную и коммуникационную сферы и готова поделиться своим опытом с Монголией. «Обе страны имеют возможности сотрудничества в секторе возобновляемых источников энергии и обеспечении граждан жильем путем строительства новых жилых комплексов», — добавил он.

Стороны единодушно согласились укреплять взаимодоверие в таких сферах, как финансы, сельское хозяйство, легкая промышленность, борьба с чрезвычайными происшествиями, строительство и градостроение, транспорт, энергетика, горнорудное дело, создание свободных экономических зон, туризм.

Стороны также договорились в кратчайшие сроки увеличить товарооборот между Монголией и Турцией до 300 млн долларов США.

По итогам проведенных переговоров в рамках визита Б. Йылдырыма был подписан ряд двусторонних документов. —0—