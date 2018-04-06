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Куртов: Турция всегда имела виды на страны Центральной Азии
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Куртов: Турция всегда имела виды на страны Центральной Азии 

Sputnik Таджикистан 1 час назад
Фото: Sputnik Таджикистан
По его словам, Турция всегда интересовалась тюркскими странами и в разные годы более или менее активно вела различную деятельность в регионе.
"Узбекистан хоть и расположен довольно далеко от Турции, но имеет выгодное географическое положение, а также самую большую численность населения. Эта важная страна неслучайно привлекает внимание Анкары", — пояснил эксперт.
Куртов\: Турция всегда имела виды на Центральную Азию и особенно Узбекистан
Он напомнил, что отношения между странами складывались по-разному: были и позитивные периоды, и времена конфронтации. В частности, Ташкент упрекал турецкую сторону в укрытии оппозиционных сил, в том числе террористической направленности. Еще одно осложнение было вызвано попыткой переворота в Турции и стоящим за ним Фетхуллахом Гюленом. Из-за конфликта между ним и турецкими властями во многих странах, в том числе в Узбекистане, стали закрываться учебные заведения, созданные на деньги этого общественно-религиозного деятеля.
"Сейчас новый этап отношений, который сложился на фоне потепления между Москвой и Анкарой. Рассматриваются, в частности, варианты присоединения Турции к ЕАЭС или Шанхайской организации сотрудничества, хотя это, скорее, казахстанская инициатива", — заключил Куртов.
Отношения двух стран развиваются в последнее время очень динамично. Шавкат Мирзиёев в октябре прошлого года совершил государственный визит в Турцию, в ходе которого провел ряд переговоров с представителями парламента и деловых кругов. В мае 2018 года ожидается ответный визит Реджепа Эрдогана в Ташкент.
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