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Боевики в Сирии планируют подорвать химические боеприпасы в городе Деръа
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Боевики в Сирии планируют подорвать химические боеприпасы в городе Деръа 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Главари «Джабхат Ан-Нусры» и «Свободной сирийской армии», которые совместно ведут террористическую деятельность, планируют подрыв кустарных химических боеприпасов, начиненных хлорсодержащим веществом.
Боевики группировки «Джейш Ахрар Аль-Ашаир»*, которые уже перешли на сторону официального Дамаска, сообщили, что незаконные вооруженные формирования на юге страны планируют ряд провокаций с использованием отравляющих веществ. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.
В частности, говорится в заявлении, главари «Джабхат Ан-Нусры»* и «Свободной сирийской армии»*, которые совместно ведут террористическую деятельность, планируют подрыв кустарных химических боеприпасов, начиненных хлорсодержащим веществом. По имеющейся информации, провокацию они собираются совершить в ряде подконтрольных этим бандформированиям населенных пунктах, включая район Аль-Баляд города Деръа.
В Центре по примирению добавили, что Боевики планируют снимать последствия якобы применения химбоеприпасов на видео, чтобы обвинить правительственные войска в уничтожении мирных жителей.
«Для видеофиксации провокации с химической атакой уже завезено оборудование и ведется подготовка», — уточнили в Центре.
Центр по примирению тем временем продолжает вести работу по убеждению оставшихся в анклаве Восточной Гуты незаконных формирований разоружиться и передать под контроль правительства Сирии город Думу.
А мирные жители возвращаются в уже освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты, где им оказывается гуманитарная и медицинская помощь. Благодаря предпринимаемым усилиям к сегодняшнему дню в свои дома вернулись 50 375 человек.
*деятельность данных террористических организаций запрещена на территории РФ.
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