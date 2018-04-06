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Греческие ВВС впервые перехватили турецкий дрон, сообщили СМИ
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Греческие ВВС впервые перехватили турецкий дрон, сообщили СМИ 

РИА Новости 34 минуты назад
АФИНЫ, 6 апр — РИА Новости. Греческие военно-воздушные силы впервые перехватили турецкий беспилотный летательный аппарат над Эгейским морем, сообщает телеканал Skai.
По его данным, инцидент произошел в четверг. Аппарат производства компании Anka совершал полет между греческими островами Родос и Кастелоризо на большой высоте и вошел в греческое воздушное пространство.
Два самолета F-16 греческих ВВС вылетели с авиабазы в Кастели, обнаружили дрон и перехватили его, сообщает телеканал.
За день было два случая нарушения греческого воздушного пространства дроном — первый длительностью 40 минут и второй — 30 минут.
В конце марта Турция стала отправлять беспилотные летательные аппараты Anka собственного производства в миссии над Эгейским морем и Средиземным морем.
Дроны Anka имеют возможности вести разведку. Первоначально они были предназначены для армии, но теперь используются и турецким флотом.
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