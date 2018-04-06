Греческие ВВС впервые перехватили турецкий дрон, сообщили СМИ

АФИНЫ, 6 апр — РИА Новости . Греческие военно-воздушные силы впервые перехватили турецкий беспилотный летательный аппарат над Эгейским морем, сообщает телеканал Skai.

По его данным, инцидент произошел в четверг. Аппарат производства компании Anka совершал полет между греческими островами Родос и Кастелоризо на большой высоте и вошел в греческое воздушное пространство.

Два самолета F-16 греческих ВВС вылетели с авиабазы в Кастели, обнаружили дрон и перехватили его, сообщает телеканал.

За день было два случая нарушения греческого воздушного пространства дроном — первый длительностью 40 минут и второй — 30 минут.

В конце марта Турция стала отправлять беспилотные летательные аппараты Anka собственного производства в миссии над Эгейским морем и Средиземным морем.

Дроны Anka имеют возможности вести разведку. Первоначально они были предназначены для армии, но теперь используются и турецким флотом.