МО РФ: «Джебхат ан-Нусра» и «Сирийская свободная армия» планируют химатаки в Сирии 

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Сирийская свободная армия" планируют химические атаки с применением хлора в подконтрольных им населенных пунктах, включая район Эль-Баляд города Дераа. Об этом сообщил в пятницу начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Главарями группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Сирийская свободная армия», действующих совместно, спланирован подрыв кустарных химбоеприпасов, начиненных хлорсодержащим веществом, в ряде подконтрольных этим бандформированиям населенных пунктах, включая район Эль-Баляд города Дераа", — сказал он.