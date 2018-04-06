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МО РФ: «Джебхат ан-Нусра» и «Сирийская свободная армия» планируют химатаки в Сирии
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МО РФ: «Джебхат ан-Нусра» и «Сирийская свободная армия» планируют химатаки в Сирии 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и "Сирийская свободная армия" планируют химические атаки с применением хлора в подконтрольных им населенных пунктах, включая район Эль-Баляд города Дераа. Об этом сообщил в пятницу начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Главарями группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Сирийская свободная армия», действующих совместно, спланирован подрыв кустарных химбоеприпасов, начиненных хлорсодержащим веществом, в ряде подконтрольных этим бандформированиям населенных пунктах, включая район Эль-Баляд города Дераа", — сказал он.
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