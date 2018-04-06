МО РФ: «Джебхат ан-Нусра» и «Сирийская свободная армия» планируют химатаки в Сирии

"Главарями группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Сирийская свободная армия», действующих совместно, спланирован подрыв кустарных химбоеприпасов, начиненных хлорсодержащим веществом, в ряде подконтрольных этим бандформированиям населенных пунктах, включая район Эль-Баляд города Дераа", — сказал он.