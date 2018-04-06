Минобороны РФ предупредило о планах боевиков применить хлор в Сирии 

Боевики в Сирии готовят химические атаки с применением хлора в подконтрольных им районах. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко, передает ТАСС. По его словам, химатаки планируют террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра» и «Свободная сирийская армия».
«Спланирован подрыв кустарных химбоеприпасов, начиненных хлорсодержащим веществом, в ряде подконтрольных этим бандформированиям населенных пунктов, включая район Эль-Баляд города Дераа», — сказал Евтушенков. Он добавил, что сведения о готовящихся атаках поступили от боевиков группировки «Джейш Ахрар аль-Ашаир», перешедших на сторону правительства. «Боевики планируют снимать последствия якобы применения химических боеприпасов на видеокамеры для предания широкой огласке и обвинения правительственных войск в уничтожении мирных жителей, а также оправдания собственных действий по срыву режима прекращения огня в провинции Дераа», — заявил глава российского Центра по примирению сторон.
«Джабхат ан-Нусра» — террористическая организация, деятельность которой в России официально запрещена.