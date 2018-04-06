Ещё
Минобороны РФ предупредило о планах боевиков применить хлор в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны РФ предупредило о планах боевиков применить хлор в Сирии 

BFM.RU 54 минуты назад
Фото: Военное обозрение
Боевики в Сирии готовят химические атаки с применением хлора в подконтрольных им районах. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Евтушенко, передает ТАСС. По его словам, химатаки планируют террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра» и «Свободная сирийская армия».
«Спланирован подрыв кустарных химбоеприпасов, начиненных хлорсодержащим веществом, в ряде подконтрольных этим бандформированиям населенных пунктов, включая район Эль-Баляд города Дераа», — сказал Евтушенков. Он добавил, что сведения о готовящихся атаках поступили от боевиков группировки «Джейш Ахрар аль-Ашаир», перешедших на сторону правительства. «Боевики планируют снимать последствия якобы применения химических боеприпасов на видеокамеры для предания широкой огласке и обвинения правительственных войск в уничтожении мирных жителей, а также оправдания собственных действий по срыву режима прекращения огня в провинции Дераа», — заявил глава российского Центра по примирению сторон.
«Джабхат ан-Нусра» — террористическая организация, деятельность которой в России официально запрещена.
BFM.RU: последние новости
Армия Сирии разблокировала главную автомагистраль Дамаска Минобороны РФ: боевики из «Джейш аль-Ислам» согласились покинуть Восточную Гуту МИД РФ: террористы в Сирии лишились нефтяных доходов
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня66
Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса337
Лоза отреагировал на «злобных россиян» Козловского91
Стало известно, почему семью Нетребко выгнали из театра31
МИД РФ пообещал жесткий ответ на санкции США109
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение