Сирийская армия призвала жителей города Дума вернуться к мирной жизни

ДАМАСК , 6 апр — РИА Новости . Вертолеты ВВС Сирии сбросили листовки с призывом к жителям города Дума в Восточной Гуте вернуться к мирной жизни, сообщил РИА Новости источник в службе безопасности.

"Вертолеты сирийской армии сбросили листовки над городом Дума в Восточной Гуте с призывом к мирным жителям вернуться к обычной жизни", — рассказал собеседник агентства.

По данным источника, при содействии РФ достигнута договоренность между сирийской армией и боевиками в Думе о присоединении незаконного вооруженного бандформирования "Джейш аль-Ислам" к силам народного ополчения под управлением правительственных сил, а также о вводе российской и сирийской военной полиции в Думу для контроля за освобождением похищенных граждан.

"Это первостепенные условия договоренности. Сегодня пройдет завершающее собрание для достижения окончательного соглашения", — добавил источник.

Он также отметил, что командование армии дало боевикам время до воскресенья для выполнения всех условий, о которых договорились.

В листовках говорится об условиях договоренности при содействии РФ о мирном решении с целью возвращения к стабильности в Думе. Так, в перечисленные условия входит согласие на выход всех желающих боевиков из Думы в Джараблус на (север провинции Алеппо) под гарантии безопасности РФ.

"Сирийское правительство призывает мирных граждан остаться в своих домах и продолжить обычную жизнь… Руководство страны берет на себя обязательства по восстановлению всей инфраструктуры города, школьники и студенты могут вернуться к обучению… Боевики, решившие сложить оружие до 6 апреля на указанном пункте военной полиции РФ, пройдут процесс реабилитации и урегулирования их дел в кратчайшие сроки", — написано в листовках.

Сирийское правительство также гарантировало отсрочку службы в армии всем мужчинам, достигшим призывного возраста сроком от 6 до 10 месяцев.

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