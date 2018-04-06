Блогеры показали переброску Турцией войск в сирийские Идлиб и Хаму

Турция в Сирии продолжает разворачивать военные базы в зоне деэскалации, которая включает в себя провинцию Идлиб и север провинции Хама.

«Турецкие военные въехали на север провинции Хама в поисках места для развертывания нового наблюдательного пункта. Конвой проехал через населенные пункты Морек, Лихая и Хан Шейхун», — сообщает Telegram-канал Directorate 4.