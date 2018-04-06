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Блогеры показали переброску Турцией войск в сирийские Идлиб и Хаму
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Блогеры показали переброску Турцией войск в сирийские Идлиб и Хаму 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Турция в Сирии продолжает разворачивать военные базы в зоне деэскалации, которая включает в себя провинцию Идлиб и север провинции Хама.
«Турецкие военные въехали на север провинции Хама в поисках места для развертывания нового наблюдательного пункта. Конвой проехал через населенные пункты Морек, Лихая и Хан Шейхун», — сообщает Telegram-канал Directorate 4.
Напомним, процесс размещения турецкого контингента в Идлибе начался еще в октябре. Тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что Турция не только завершит операцию в сирийском Идлибе, но и «освободит от террористов» контролируемые СДС районы Африн и Манбидж.
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