В Восточную Гуту возвращаются мирные жители

В Восточную Гуту вернулись более 50 тысяч мирных жителей

Более 50 тысяч мирных жителей вернулись в Восточную Гуту, оставшихся боевиков уговаривают сложить оружие и уйти из Думы , сообщил в пятницу начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко

"Продолжается возвращение мирных жителей в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты Арбил, Джаубар, Сакба, Кафер-Батна, Айн-Терна, Замалька, Хараста-Эль-Басаль и другие, а также оказание им гуманитарной и медицинской помощи. Благодаря предпринимаемым усилиям к сегодняшнему дню в свои дома вернулись 50 375 человек", — сообщил он.

Евтушенко отметил, что российский Центр по примирению продолжает работу по убеждению оставшихся в анклаве Восточной Гуты незаконных вооруженных формирований разоружиться и передать под контроль правительства Сирии город Думу.