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Могерини и глава МИД Японии поддержали иранскую ядерную сделку
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Могерини и глава МИД Японии поддержали иранскую ядерную сделку 

РИА Новости 33 минуты назад
БРЮССЕЛЬ, 6 апр — РИА Новости, Мария Князева. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини в разговоре с главой МИД Японии Таро Коно выразила приверженность выполнению всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.
Говоря об «иранской ядерной сделке», и Могерини, и Коно «подтвердили твердую приверженность этой сделке и ее имплементации», говорится в релизе.
Иран и «шестерка» международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
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