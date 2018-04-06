Parlamentní listy: Скрипаль? Пора баиньки, детки, а завтра мы расскажем вам другую сказку

Турции и Более серьезно и конкретно Спенцерова рассказывает читателям «Парламентни листы» о совместных шагах России Ирана , а также об отношениях России и Китая

Parlamentní Listy: Давайте поговорим о странном сообщении, поступившем во вторник от британских ученых. Якобы они не могут определить происхождение вещества, названного «Новичком». Издание «Индепендент» (Independent) сообщило, что британское правительство все равно не сомневается ни в чем, поскольку якобы располагает новыми доказательствами о российской государственной программе по ликвидации таких фигур, как Скрипаль, в Великобритании . И этого им достаточно. А Вам? И еще. Бывший посол в России Петр Коларж заявил, что британцы — сдержанные и рассудительные люди, не южане… Поэтому они точно знают, что делают, и просто не могут обнародовать ясные доказательства… Мало того, 20 марта Борис Джонсон заявил, что британские ученые без сомнений сообщили ему о том, что уверены в российской вине в деле Скрипаля…

Тереза Спенцерова: Уже как минимум три недели мы регулярно указываем на «прорехи» в британской интерпретации скандала. И я уже говорила, что мне не хочется этого делать — по крайней мере, до тех пор, пока британская полиция не завершит расследование, на которое требуется несколько месяцев. Однако тем временем ситуация развивается самопроизвольно в совершенно невероятном направлении. Кстати, именно руководитель британских военных химиков заявил, что они не могут установить происхождение «Новичка». И это заслуживает похвалы за смелость. Интересно будет узнать его дальнейшую судьбу, ведь мало какая держава оставит безнаказанным то, что один из ее подданных не поддержал ее в столь тривиальном деле, как развязывание ядерной войны… А ведь некоторые британские военные эксперты, которые утверждали, что Лондон знает: у Саддама нет оружия массового поражения, и все равно вступает в войну, закончили очень плохо. Так плохо, как только можно.

Вообще же я полагаю, что даже после «потери русского следа» в ближайшее время ситуация не изменится. Британское правительство начнет разными путями менять и искажать свои прежние утверждения, чтобы хоть как-то скрыть реальность, то есть тот факт, что никаких доказательств у него нет. И поддакивать ему будет толпа западных политиков, СМИ и «говорящих голов», которые лгут, не моргнув глазом. То есть, извините, распространяют дезинформацию, как нынче модно говорить. Это будет торжество изобретательности. Правда, весьма печальное. Нет смысла говорить подробно о какой-то точке зрения, которая уже появилась по этому поводу или только появится, поскольку нас просто захлестывает цунами «информации». Ее большая часть предназначена только для того, чтобы еще больше запутать ситуацию и замаскировать врунов…

Франция и Кроме того, власть предержащие тоже попытаются отвлечь внимание с помощью новых обвинений. Так, например, сейчас Великобритания, США Германия угрожают Сирии , говоря о том, что Башар Асад ответит за химические атаки… Если подытожить, то они лгали о бывшей Югославии, лгали об иракском оружии массового поражения, лгали о намерении построить в Ливии демократию и свободу, лгали о Скрипале. И им кажется, что кто-то еще поверит их лжи об Асаде только потому, что вот уже седьмой год они хором называют его главным злом на планете. А если что-то повторяется семь лет, то это уже правда, не так ли? Но еще пару дней с этим как-то можно подождать.

А эти западные ценности! Эти европейские ценности! Они уже похожи на Лохнесское чудовище: все о них говорят, но, захоти вы их найти, выяснится, что их давно уже никто не видел. Другими словами, печально наблюдать политические элиты Запада, которые без колебаний выстраивают свою политику на лжи, да еще и самого низкого пошиба, но эта ложь потенциально ведет к войне. Вы можете себе представить, что за нутро у европейских политиков, если они призывали наказать Россию за «Новичка», зная то же, что сегодня известно и всем нам? Собственно, это объясняет, почему почти половина государств ЕС вообще не выслала ни одного российского дипломата, а остальные, за редким исключением, выслали «для приличия» по одному дипломату, хотя и это труднообъяснимо. Но никак нельзя объяснить, почему Чешская Республика выслала сразу трех… В мире, конечно, мало кого это заботит, но вопрос интересный. Разве мы сделали это в обмен на сохранение рабочих разрешений для чехов в Великобритании, чтобы хоть как-то выиграть?

В общем, я не знаю, когда система деградировала до такого ужасного состояния. И я не знаю, что с этим делать…

— Впервые за время работы посла РФ в Чехии, господина Змеевского, ситуация вынудила его к тому, чтобы провести пресс-конференцию. На ней он, в частности, заявил, что Россия призвала Великобританию к диалогу в рамках Организации по запрещению химического оружия , поскольку напрямую Великобритания не хочет сотрудничать с Россией. Но и после этого британцы заявили, что российское участие в расследовании исключено, и речь идет о диверсионной тактике. Приведет ли международное расследование к чему-либо?

— Я не знаю, но, скорее всего, оно ни к чему не приведет, поскольку до тех пор, пока британцы не захотят, расследование не сдвинется с мертвой точки. С другой стороны, точно так же, то есть в целом ничем, закончилось «международное расследование» трагедии малайзийского боинга над Украиной . Сегодня российские СМИ напоминают, что Вашингтон указал на Москву как на виновного еще тогда, когда самолет был в воздухе, и все с ним было в порядке. С тех пор воцарилось гробовое молчание. Запад обошелся прокламациями типа «Мы знаем, кто виновник!» и «Фу, Россия!», однако никаких доказательств он так и не представил. И даже те следственные доклады, которые все же были обнародованы, эксперты каждый раз разносили в пух и прах, а часть привлеченных следователей от этих сообщений вообще дистанцировалась.

Итак, Скрипаля с дочерью, бог знает почему, отравили невероятно сильным боевым веществом еще дома, а потом на протяжении нескольких часов, уже пораженные этим смертоносным веществом, они ходили по городу и, наконец, их «накрыло» только в парке. Но сильная русская натура дочери Скрипаля в итоге превозмогла смертельную угрозу, поскольку сейчас все уже в общем-то «окей». И хотя против этого вещества нет противоядия, тут же в парке кто-то предложил нужное вещество. Правда, к тому моменту они должны были уже два часа лежать бездыханными…

А теперь, дети, пора баиньки. Вам надо хорошенько выспаться. Завтра мы вам опять расскажем другую правдивую сказку о том, как все было на самом деле…

— На пресс-конференции посол продемонстрировал экземпляр чешской газеты, в которой несколько лет назад, когда о Скрипале еще никто не слышал, было написано о выдающихся способностях чешских сил химзащиты. Что тем самым хотел сказать посол, и что это доказывает? Кстати, прозвучало мнение о том, что при большевиках у нас был этот «Новичок», но его срок годности уже вышел, и теперь его у нас, конечно, нет. С другой стороны, наши военные специалисты умеют работать с ядами и газами не только потому, что проштудировали учебники. Кульминацией стали химические формулы, которые вместе с другими документами россияне раздали на пресс-конференции. С долей шутки можно сказать, что МакГивер мог бы, пожалуй, и сам произвести «Новичок», но чешский военный эксперт утверждает, что это настолько сложно, что справиться впору только государству.

— Я уже говорила об этом в позапрошлый раз. Если наши химики достигли высокого мирового уровня, то они неизбежно на чем-то тренировались. Да и сами чешские эксперты допускают, что у Чешской Республики есть возможности для производства этого вещества, и у нас оно даже производилось. Но это не так важно, поскольку, по-моему, россияне и не утверждали, что «Новичок» в Солсбери (если там вообще применялся «Новичок») был из Чехии. Они «просто» назвали нас одной из стран, которая способна произвести это вещество. Однако наша «демократическая оппозиция» тут же все передернула, «обиделась», что Россия обвиняет нас чуть ли не в военном преступлении, а потом, основываясь на уже искаженном факте, успела обвинить президента Земана в государственной измене. Ерунда какая-то, нет? После такого в песочнице дети уже лупили бы друг друга по голове совками и ведерками, а у нас нет: это, якобы, большая политика…

— Поговорим о деле Никулина и том потоке грязи, который обрушили на окружение Земана наши поклонники Запада. Некоторые утверждают, что Никулиным воспользуются в борьбе против Дональда Трампа , которому постоянно приписывают связь с российскими хакерами. Кстати, университет Огайо заявил, что Хиллари потеряла четыре процента голосов избирателей Обамы из-за «дезинформации». Именно поэтому наши «поклонники Запада» ждут-не дождутся, когда Никулин «запоет» и расскажет, что россияне повлияли на выборы. Наша «долина меж двух холмов», как кто-то назвал Чешскую Республику, оказалась в центре событий. Но где правда?

— Если бы мы знали правду, то не вели бы тут с вами непринужденную беседу. На самом деле я не знаю, что совершил этот Никулин, и даже не подозреваю, кому и чем он будет полезен. Я не верю, что один хакер действительно может повлиять на выборы, а уж тем более не верю, что в 2012 и 2013 годах, то есть задолго до Трампа, Никулин взломал «Линкед ин» (LinkedIn) и еще две американские социальные сети. И я не думаю, что одиночка мог бы повлиять на выборы больше, чем весь «Фейсбук», о чьем влиянии стало известно недавно. Возможно, Никулин интересен именно своими хакерскими способностями. Возможно, занимаясь хакерством, он натолкнулся на нечто по-настоящему «интересное» и нужное всем. Поэтому россияне так возмущены тем, что Никулина получили США, то есть их главный соперник. Однако это дело также можно посчитать ответом и возможностью вернуть Эдварда Сноудена … Откуда мне знать? «Запоет» ли Никулин в США? Пока в тюрьме он якобы отпирается, дерется с охраной и «попытался бежать», хотя бог его знает, что под этим подразумевается в американских тюрьмах. И если ему есть о чем «пропеть», то, скорее всего, он «запоет», ведь пытки в США легализованы.

Что касается того, что мы выдали Никулина США, а не России, то, скажите на милость, вы разве не знаете субординации? Вы не помните напичканного долларами педофила — катарского принца?

— Пока у нас разные политики упражняются в риторике, россияне встречаются с турками и иранцами, чтобы спланировать будущее Сирии. Без США! Что они могут спланировать?

— Я не знаю, о чем они договорились. Саммит состоялся только вчера, и пройдет еще несколько дней, прежде чем «просочатся» какие-то детали или появятся более полные заявления, из которых можно что-то понять. Так или иначе, ясно, что они договорились о совместных действиях в Сирии и о сохранении единой Сирии с точки зрения территории и управления. Конечно, сейчас Турция захватывает все больше, прежде всего курдских, территорий на севере Сирии, поэтому упомянутая «территориальная целостность» кажется неправдоподобной, но, с другой стороны, «процесс идет», война пока заканчивается только в главных регионах Сирии. Что будет через год, два или три, нам только предстоит увидеть.

Теперь о том, что дела делаются без США. В ситуации, когда Запад постоянно теснит Россию, да и Турцию с Ираном, куда-то в угол, неудивительно, что эти государства сближаются и не нуждаются в том, чтобы кто-то от нас «держал свечку». Они вообще обращаются на Восток, к Китаю. Когда несколько дней назад китайский министр иностранных дел отменил визит в Москву, тут же появились комментарии о том, что это подтверждает растущие противоречия между Пекином и Москвой. Действительно, идиллии там нет, но вскоре выяснилось, что приезд министра ожидался как раз в тот день, когда Путин и другие «высокопоставленные лица» возлагали венки в Кемерово , а в России был траур. Поэтому визит был отменен в знак соболезнования. Небезынтересно, что в тот же день Запад, невзирая на трагедию в Кемерово, вовсю высылал российских дипломатов из-за британской лжи. Пожалуй, это не прибавило нам очков в глазах простых россиян, от которых мы хотим «смены режима» и «любви к западным ценностям». Ведь, наверное, ничего не случилось бы, если бы мы подождали с высылкой пару дней?

Теперь в Москву приехал китайский министр обороны, который заявил: «Я здесь, чтобы США знали, что мы с Россией очень близкие союзники». И сразу после него в Москву прибыл министр обороны Ирана… Почему я обо всем этом говорю? Потому что пришло время привыкать к тому, что все большая часть мира будет выбирать собственный путь — без нас, то есть без Запада. Мы очень увлечены друг другом, убеждаем себя в собственной важности, и нам этого хватает. Но значительная часть мира идет другим путем.

— Кстати, Дональд Трамп заявил, что предпочел бы вывести американские войска из Сирии, и тем самым очень расстроил своих соратников. Как расценивать его слова? Мы уже много раз говорили о том, что американцы сократят присутствие на Ближнем Востоке. Если русские, турки и иранцы договорятся, то что останется американцам: поддерживать в Сирии какие-нибудь группировки, которые расстроят планы трех держав, опять привлечь Саудовскую Аравию Катар или вмешаться лично?

— Факт в том, что об уходе из Сирии Трамп говорил еще во время своей предвыборной кампании, поэтому его нынешние заявления в целом перекликаются с прошлыми. Но вопрос, разумеется, в том, насколько президент США способен отстоять свои собственные планы, при этом находясь в окружении ястребов, образующих вокруг него «военный кабинет». С другой стороны, вывести американские войска — логичный шаг, поскольку таким образом США избежали бы эскалации кризиса с Турцией, которая грозит военным конфликтом из-за курдских территорий. А он, в свою очередь, угрожает глубочайшим кризисом внутри НАТО . Франция подсуетилась и заявила о готовности сменить американцев при «обороне» курдов. Так что, возможно, Трамп сможет передать этот горячий каштан, грозящий развалить НАТО, Парижу, а сам умоет руки. Кстати, примечательно, что Макрон подталкивает страну к войне в Сирии в то время, как его страну захлестывает волна трехмесячных забастовок. Наверное, ему тоже надо немного «отвлечь внимание»…

И в-третьих, факт в том, что, сдав Африн и другие курдские области, США теряют как минимум часть сухопутных сил, которые у них образуют именно курды. А без сухопутных сил удержать территории нереально. Тем более что с востока Сирии поступают пока не подтвержденные данные о растущем числе нападений на американские подразделения. За последнюю неделю жертвами таких нападений стало не менее пятнадцати американских солдат и несколько «контрактников/наемников». Тем временем в Ракке, как стало известно, начинается нечто вроде вооруженного арабского «восстания» против курдов, которые держат место для американцев, а местным это по многим причинам не нравится. И я уже не говорю о совместных и открытых операциях России, Турции, Ирана и, конечно же, Сирии. Я хочу сказать, что у Трампа и его ястребов не так уж и много вариантов…

Вместе с тем, судя по всему, якобы существует и такой вариант, при котором американские силы останутся в Сирии, если саудовцы это оплатят. Мне эта вероятность кажется странной: американская армия станет наемником реакционных саудовцев? Американская армия сдается внаем? А если Китай заплатит больше саудовцев? А если это сделает Россия?! Кроме того, будущий саудовский правитель Мухаммед бен Сальман заявил, что хорошо бы американским силам остаться в Сирии как можно дольше, но Башар Асад так и сохранит контроль над всей ее территорией. Таким образом, принц как будто опустил руки и отказался от своей политики «смены режима» в Сирии.

А что касается упомянутого вами Катара, то со времени кризиса с саудовцами он укрепляет экономические отношения с Ираном и военные — с Турцией и Россией. Так что американцы уже вряд ли могут положиться на него, в том числе и потому, что Вашингтону не удалось удержать «своего» саудовского правителя в узде, и США допустили, что он, стремясь к абсолютной гегемонии в регионе, разрушил расклад сил, существовавший там многие годы.

В общем, посмотрим, что будет. Недавно Трамп заявил, что США уйдут, но это произойдет «чуть позже», поскольку они еще должны победить «Исламское государство» (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. ред.), которое все участники официально уже «победили» раз десять, что позавчера еще раз подтвердили Путин и Эрдоган в Стамбуле

— За чем в ближайшие дни нам стоит наблюдать?

— Разумеется, за очередной частью сказки о том, как кошечка и собачка варили «Новичок». А сколько будет информационного смога…

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