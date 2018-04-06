На восстановленом Россией сирийском заводе заметили сотни бронемашин 

На танкоремонтный завод в сирийском Хомсе свезено более 900 танков различных моделей, БМП и других бронемашин. Спутниковые фотографии площадок хранения размещены в Сети. Отмечается, что вся эта бронетехника не имеет значительных внешних повреждений.
Продолжающаяся с 2011 года война «перемолола» значительное количество разнообразного вооружения. Счет потерянных боевых машин идет на тысячи, и это вполне объяснимо: отличительной особенностью военного конфликта в САР является массовое применение современных ПТУР и РПГ различных модификаций, что приводит к значительным потерям.
Однако не вся бронетехника потеряна безвозвратно — как видим, большая часть машин пострадала не слишком сильно и вполне ремонтопригодна. Как ожидается, эта техника постепенно будет возвращена в строй и снова примет участие в отражении агрессии сил международного терроризма.
Предприятие в Хомсе, на котором идет процесс восстановления, было построено при содействии Советского Союза, и до начала войны занимало лидирующие позиции в Сирии. Российская помощь позволила вновь запустить производство в конце 2015 года. С этого момента здесь снова начались активные работы по укреплению обороноспособности государства, и как видим, работы довольно масштабные.