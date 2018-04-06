Уральские туристы узнают правду о турецком Коксаки

В рамках международной туристской выставки «Лето-2018» директор уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев и глава Федерации отельеров Турции Осман Айык подписали меморандум об информационном сотрудничестве.

Согласно этому документу туристическое сообщество будет оперативно получать информацию о ситуации в Турции, передает корреспондент "Уралинформбюро"

"Мы сможем получать из первоисточника свежие данные. Это позволит нам предотвращать неверную и недостоверную информацию, панические настроения и злонамеренные действия в отношении наших туристов, " — заявил Мальцев.

В первую очередь речь идет об оперативной передаче информации о чрезвычайных ситуациях, инцидентах на турецких курортах, а также о распространении заболеваний, вроде вируса Коксаки.

Стоит напомнить, в 2017 году российские туристы были буквально напуганы сообщениями о массовой заболеваемости детей в турецких отелях. В Сети появлялись неподтвержденные слухи о том, что завезенная со средизменоморских курортов инфекция гуляет по детским садам города.