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Уральские туристы узнают правду о турецком Коксаки
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Уральские туристы узнают правду о турецком Коксаки 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В рамках международной туристской выставки «Лето-2018» директор уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев и глава Федерации отельеров Турции Осман Айык подписали меморандум об информационном сотрудничестве.
Согласно этому документу туристическое сообщество будет оперативно получать информацию о ситуации в Турции, передает корреспондент "Уралинформбюро".
"Мы сможем получать из первоисточника свежие данные. Это позволит нам предотвращать неверную и недостоверную информацию, панические настроения и злонамеренные действия в отношении наших туристов, " — заявил Мальцев.
В первую очередь речь идет об оперативной передаче информации о чрезвычайных ситуациях, инцидентах на турецких курортах, а также о распространении заболеваний, вроде вируса Коксаки.
Стоит напомнить, в 2017 году российские туристы были буквально напуганы сообщениями о массовой заболеваемости детей в турецких отелях. В Сети появлялись неподтвержденные слухи о том, что завезенная со средизменоморских курортов инфекция гуляет по детским садам города.
Ранее по теме: Россия подключается к борьбе с вирусом Коксаки в Турции Вирус Коксаки не напугал уральских туристов
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