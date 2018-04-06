Курдский вопрос в Сирии рикошетом бьет по Европе

Курдские формирования в Сирии начинают использовать в качестве инструмента для противодействия попыткам Асада объединить страну уже не только США , но и Франция . Таким образом, курдский вопрос становится лакмусовой бумажкой, демонстрирующей истинные намерения интересантов сирийской кампании. Об этом сказал профессор РУДН Юрий Почта.

Ранее Турция потребовала от Франции воздержаться от поддержки курдских формирований, рассматриваемых турками, как террористические.

Это заявление стало реакцией на встречу в Париже представителей незаконных курдских вооруженных формирований с президентом Эммануэлем Макроном

Макрон выразил поддержку SDF, отметив готовность Франции ввести ограниченный военный контингент в сирийский город Манбидж . Именно в этом регионе Турция намерена завершить операцию «Оливковая ветвь», которая направлена на искоренение террористической угрозы, а также неконтролируемого потока оружия.

Демагогия Макрона

Симптоматично, что курдская проблема большую часть XX века используется как инструмент влияния на Турцию, на другие страны, где живут курды — Иран , Сирия, Ирак , говорит Юрий Почта.

"Сирия в ее современном виде, с ее политическим режимом, в котором шииты доминируют над суннитами, — эта схема была создана как раз французами в те времена, когда Сирия была французской колонией. Так что определенную историческую ответственность Париж несет за то, что сейчас происходит в Сирии, и когда Франция присоединяется к критике Асада, это настоящая демагогия", — отметил эксперт.

Лакмусовая бумажка

"Курдские формирования в данном случае являются инструментом Запада в противодействии попыткам Асада и России , Ирана и Турции восстановить суверенитет и целостность Сирии. Есть ли самостоятельная стратегия Парижа по отношению к курдам? Наверное, нет, Макрон не настолько глубокий политик. Но Франция ни в коем случае не хочет терять свои позиции на Ближнем Востоке", — отметил эксперт ФБА «Экономика сегодня»

Курдский вопрос, по мнению Юрия Почты — лакмусовая бумажка, он хорошо показывает ситуацию в Турции, зависимую позицию Франции от США и в целом выявляет позиции и реальные интересы и намерения всех интересантов сирийской проблемы.

Через курдские группировки Запад дестабилизирует положение в Сирии, вопрос в том, в какой степени курдам удастся создать серьезные проблемы в урегулировании положения в стране. Неудивительно, что сами группировки не идут на контакт и договоренности с Дамаском , пытаясь запустить процесс распада, играющий на руку Западу и угрожающий все той же целостности страны.

Рикошетом по Европе

Активность курдских группировок и сочувствующих им уже становится проблемой за пределами региона.

"Курды часто перебираются в Европу, и в случае радикализации настроений могут представлять опасность. Игра с огнем на Ближнем Востоке, конечно же, перекидывается на Европу. Евросоюз иллюзорно полагает, что может контролировать ситуацию, это рискованное заблуждение, и здесь нужно занимать позицию поисков примирения, прекращения конфликта всех против всех", — отмечал ранее Юрий Почта.